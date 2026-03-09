Antikkapı Restoranda düzenlenen Milli Türk Talebe Birliği Kocaeli Şubesi İftar programına Vali İlhami Aktaş, Vali - Mülkiye Başmüfettişi Ersin Yazıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK PARTİ Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Tahsin Başarı, Milli Türk Talebe Birliği Kocaeli Şube Başkanı Abdurrahman Ayvazoğlu, Milli Türk Talebe Birliği üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Milli Türk Talebe Birliği Kocaeli Şubesi İftar Programına Katıldı
