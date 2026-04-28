Çayırova'da öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında ter döküyor

Çayırova Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. Çayırova Akıl ve Zeka Oyunları Türkan Göktürk İlkokulu'nda gerçekleştiriliyor. İlkokul ve ortaokul olmak üzere toplamda 123 öğrencinin katıldığı organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir etkinlikte bir aradayız. Çocuklarımızın güzel vakit geçirmesi, zihinsel ve duygusal anlamda gelişimleri için ve kendilerini geliştirmeleri bakımından bu etkinlik çok güzel. Yarışacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.



Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise zeka oyunlarının öğrencilere birçok kazanım sağladığını ve bu etkinlikleri çok önemsediklerini belirtti. Akademik başarının yanı sıra bu tür sosyal ve zihinsel faaliyetlerin de çok değerli olduğunu vurgulayan Önal, "Sizler binlerce öğrenci arasından şampiyon olarak burada yarışmaya hak kazandınız. O yüzden şampiyonlarımızı tebrik ediyorum, buradaki her bir öğrencimiz bir yetenek. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaptığı açıklamada, "" dedi.Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise zeka oyunlarının öğrencilere birçok kazanım sağladığını ve bu etkinlikleri çok önemsediklerini belirtti. Akademik başarının yanı sıra bu tür sosyal ve zihinsel faaliyetlerin de çok değerli olduğunu vurgulayan Önal, "" diye konuştu.