Büyükşehir ekipleri, mahsur kalanları da kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı mücadelesini sürdürüyor. Bir yandan yol açma ve tuzlama çalışması yürüten ekipler, bir yandan da gelen ihbarlar üzerine mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişiyor.

BÜYÜKŞEHİR TEYAKKUZ HALİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri, Kartepe’de kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişilik arkadaş grubunun imdadına yetişti. Kocaeli’de mayıs ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle Kartepe Kuzuyayla Molla Yakup Çayırı mevkiinde yolda kalan arkadaş grubu, Büyükşehir ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

153’E GELEN İHBAR HAREKETE GEÇİRDİ

Kartepe Kuzuyayla Molla Yakup Çayırı bölgesine kamp yapmak için çıktığı öğrenilen vatandaşlar, yağışın duracağını düşünerek alandan ayrılmadı. Ancak kar yağışının devam etmesi üzerine dönüşe geçen grup, yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine 5 kişilik arkadaş grubu, Büyükşehir’e bağlı 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar sonrası harekete geçen A Takımı ekipleri, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen özel araçlarla karlı kaplı yollarda ilerleyerek bölgeye ulaştı.

GÜVENLİ ŞEKİLDE BÖLGEDEN ÇIKARILDILAR

Ekiplerin titiz çalışması sonucu 5 kişilik arkadaş grubu güvenli şekilde bulundukları bölgeden çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen vatandaşlar, kendilerine ulaşan ekiplere teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mevsim normallerinin dışında yaşanan mayıs karına rağmen vatandaşların güvenliği için sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.