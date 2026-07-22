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Gebze Zabıtasından Gıda Güvenliği Eğitimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, ilçe genelinde faaliyet gösteren bakkal, büfe, market ve kantin işletmecilerine yönelik "Gıda Güvenliği" eğitimler

Gebze Zabıtasından Gıda Güvenliği Eğitimi

22 Temmuz 2026 Çarşamba 17:41

Gıda güvenliği konusunda bilinç düzeyini artırmayı amaçlayan eğitim programı, esnafın yoğun katılımıyla ikinci kez gerçekleştirildi. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de katılarak esnafla bir araya geldi.

Güvenli Gıda İçin Bilgilendirme Program kapsamında katılımcılara hijyen kuralları, ürünlerin uygun saklama koşulları, son kullanma tarihi kontrolleri, etiketleme ve işletmelerde dikkat edilmesi gereken temel uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde,
vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanmasında işletmelerin sorumluluklarına dikkat çekildi.

Eğitim programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gıda güvenliğinin
toplum sağlığını doğrudan ilgilendiren önemli bir konu olduğuna dikkat çekerek, denetim kadar bilinçlendirme çalışmalarının da büyük önem taşıdığını ifade etti. Esnafın kurallara hassasiyetle uymasının hem vatandaş memnuniyetine hem
de ticari güvene katkı sağlayacağını belirten Başkan Büyükgöz, eğitim programına katılan tüm esnafa teşekkür etti.

Eğitimler Sürecek
Seminer sonunda katılımcıların soruları uzmanlar tarafından yanıtlanırken, Zabıta Müdürlüğü yetkilileri denetim faaliyetlerinin yanı sıra eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını da sürdürdüklerini belirtti. Yetkililer, gıda güvenliğinin sağlanmasına
katkı sunan bu eğitimlerin önümüzdeki süreçte de düzenli aralıklarla devam edeceğini ifade etti.

Eğitime katılan esnaf ise uygulamaya dönük paylaşılan bilgilerin mesleki açıdan yol
gösterici olduğunu belirterek, organizasyondan dolayı Gebze Belediyesi'ne teşekkür etti.

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