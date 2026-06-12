Mevlana Kapalı Pazar Yeri’nde Esnaf ve Vatandaşla Gönül Buluşması

Esnafın Talep Ve Önerilerini Dinlediler
Ziyaret boyunca pazar esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Milletvekili Tipioğlu, Başkanvekili Soba ve Başkan Büyükgöz, esnafın taleplerini ve beklentilerini dinledi. Vatandaşlarla da yakından ilgilenen heyet, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, hemşehrilerin görüş ve önerilerini not aldı.
Vatandaşlarla Samimi Sohbet
Milletvekili Tipioğlu, Başkanvekili Soba ve Başkan Büyükgöz, çocuklarla da yakından ilgilendi. İlçenin gelişimine yönelik hayata geçirilen projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan heyet, vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyerek not aldı.
“Sahada Olmaya Devam Edeceğiz”
Gebze’nin her mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye önem verdiklerini belirten Başkan Büyükgöz, “Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini yerinde dinlemek, ihtiyaçları doğrudan sahada görmek bizim için çok kıymetli. Gebze’mizi ortak akıl ve istişare kültürüyle geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla iç içe olmaya, onların sesine kulak vermeye devam edeceğiz.” dedi.