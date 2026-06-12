Mevlana Kapalı Pazar Yeri’nde Esnaf ve Vatandaşla Gönül Buluşması

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlana Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun ilgiyle karşılanan Milletvekili Tipioğlu, Başkanvekili Soba ve Başkan Büyükgöz, pazar alanında tezgâhları tek tek gezerek hem esnafla hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.



Esnafın Talep Ve Önerilerini Dinlediler

Ziyaret boyunca pazar esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Milletvekili Tipioğlu, Başkanvekili Soba ve Başkan Büyükgöz, esnafın taleplerini ve beklentilerini dinledi. Vatandaşlarla da yakından ilgilenen heyet, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, hemşehrilerin görüş ve önerilerini not aldı.



Vatandaşlarla Samimi Sohbet Vatandaşlarla Samimi Sohbet

Milletvekili Tipioğlu, Başkanvekili Soba ve Başkan Büyükgöz, çocuklarla da yakından ilgilendi. İlçenin gelişimine yönelik hayata geçirilen projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan heyet, vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyerek not aldı.

“Sahada Olmaya Devam Edeceğiz”

Gebze’nin her mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye önem verdiklerini belirten Başkan Büyükgöz, “Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini yerinde dinlemek, ihtiyaçları doğrudan sahada görmek bizim için çok kıymetli. Gebze’mizi ortak akıl ve istişare kültürüyle geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla iç içe olmaya, onların sesine kulak vermeye devam edeceğiz.” dedi.