banner1328
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mevlana Kapalı Pazar Yeri’nde Esnaf ve Vatandaşla Gönül Buluşması

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlana Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nı ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mevlana Kapalı Pazar Yeri'nde Esnaf ve Vatandaşla Gönül Buluşması

12 Haziran 2026 Cuma 22:28

 Yoğun ilgiyle karşılanan Milletvekili Tipioğlu, Başkanvekili Soba ve Başkan Büyükgöz, pazar alanında tezgâhları tek tek gezerek hem esnafla hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.


Esnafın Talep Ve Önerilerini Dinlediler

Ziyaret boyunca pazar esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Milletvekili Tipioğlu, Başkanvekili Soba ve Başkan Büyükgöz, esnafın taleplerini ve beklentilerini dinledi. Vatandaşlarla da yakından ilgilenen heyet, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, hemşehrilerin görüş ve önerilerini not aldı.


Vatandaşlarla Samimi Sohbet

Milletvekili Tipioğlu, Başkanvekili Soba ve Başkan Büyükgöz, çocuklarla da yakından ilgilendi. İlçenin gelişimine yönelik hayata geçirilen projeler hakkında değerlendirmelerde bulunan heyet, vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyerek not aldı.

“Sahada Olmaya Devam Edeceğiz”

Gebze’nin her mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye önem verdiklerini belirten Başkan Büyükgöz, “Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini yerinde dinlemek, ihtiyaçları doğrudan sahada görmek bizim için çok kıymetli. Gebze’mizi ortak akıl ve istişare kültürüyle geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızla iç içe olmaya, onların sesine kulak vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de 6 ayda tamamlanan köprülü kavşakta ilk sürüş TOGG ile yapıldı Kocaeli'de 6 ayda tamamlanan köprülü kavşakta...
Büyükşehir, 56,5 kilometrelik yolu onaracak Büyükşehir, 56,5 kilometrelik yolu onaracak
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı Cemal Kaplan, Vali İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı Cemal...
Gebzeli Kadınlar “Adım At, Havan Değişsin” Etkinliğinde Buluştu Gebzeli Kadınlar “Adım At, Havan Değişsin”...
OYAK Çimento’dan Marmara Denizi’ne Sürdürülebilir Gelecek Yatırımı: “Yaşamın İzinde: Deniz Yuvaları Projesi” Darıca Sahili’nde Büyüyor OYAK Çimento’dan Marmara Denizi’ne Sürdürülebilir...
Gebze Merkezine Modern Çözüm: Menzilhane Tam Otomatik Otopark ve Meydan Projesi Gebze Merkezine Modern Çözüm: Menzilhane Tam Otomatik...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de 6 ayda tamamlanan köprülü kavşakta...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze ilçesinde 6 ay gibi kısa bir sürede yapımı...

Haberi Oku