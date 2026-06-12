Büyükşehir, 56,5 kilometrelik yolu onaracak

İHALE 25 HAZİRAN’DA SAAT 11.00’DE YAPILACAK

Vatandaşların ulaşım hizmetlerini konforlu ve kesintisiz alabilmesi için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda il genelindeki bozuk yolları onarıyor. Yol Bakım Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek “Sathi Kaplama Yapılması” ihalesi, 25 Haziran Perşembe günü saat 11.00’de İhale Toplantı Salonu B Blok 1. katta yapılacak.

ÇALIŞMALAR 5,5 AY SÜRECEK

EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden açık usulle gerçekleştirilecek ihaleyi kazanan firma, 170 gün içinde çalışmaları tamamlayacak. Proje kapsamında 2.500 metreküp hendek beton kaplaması yapılacak, 150.000 ton plent-miks temel serilecek, 12.000 ton binder tabakası uygulanacak ve 165 dekar alanda sathi kaplama gerçekleştirilecek. Böylelikle 56,5 kilometrelik bozuk ve elverişsiz yol yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.





