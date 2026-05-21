Darıca ailesini buluşturan turnuva

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Enginar Turnuvası, büyük final karşılaşmasıyla sona erdi. 40 takım ve 480 sporcunun katılımıyla 45 gün boyunca süren turnuva, dostluk ve kardeşlik ortamında tamamlandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da final müsabakasına katılarak heyecana ortak oldu.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Darıca’da sporun birleştirici gücünü ortaya koyan turnuva, sadece rekabetin değil; dayanışmanın, kaynaşmanın ve birlik beraberliğin de adresi oldu. Darıca Belediyesi’nin kurumlar arası ilişkileri geliştirmek, mahalleler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla düzenlediği organizasyon, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Büyük final sonunda Darıca Ultraaslan Taraftar Derneği şampiyon olurken, Afyonkarahisarlılar Federasyonu ikinci, Darıca Karslılar Derneği ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

ŞAMPİYONLARA KUPAYI BAŞKAN BIYIK VERDİ

Finale kalan takımları tebrik eden ve kupalarını takdim eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, turnuvanın sadece bir spor organizasyonu olmadığını belirterek “Bu turnuva, Darıca’mızdaki kardeşlik iklimini güçlendiren çok kıymetli bir organizasyon oldu. Farklı derneklerimizi, kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı aynı sahada dostluk içerisinde buluşturduk. Kazanan sadece kupayı alan takım değil, birlik ve beraberlik ruhu oldu. Darıca ailesi olarak aynı hedefte, aynı gönülde buluşmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Turnuvaya katılan tüm takım ve sporculara teşekkür eden Başkan Bıyık, Darıca’da sosyal dayanışmayı artıracak organizasyonları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.