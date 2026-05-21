GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca ailesini buluşturan turnuva

Darıca Belediyesi tarafından, Darıca ailesini güçlendirmek, hemşehri dernekleri arasındaki dayanışmayı artırmak ve kurumlar arası ilişkileri geliştirmek amacıyla düzenlenen 1. Enginar Futbol Turnuvası büyük final karşılaşmasıyla sona erdi. 40 takım ve 480 sporcunun katılımıyla 45 gün boyunca süren turnuva, dostluk ve kardeşlik görüntülerine sahne oldu.

Darıca ailesini buluşturan turnuva

21 Mayıs 2026 Perşembe 12:50

 Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Enginar Turnuvası, büyük final karşılaşmasıyla sona erdi. 40 takım ve 480 sporcunun katılımıyla 45 gün boyunca süren turnuva, dostluk ve kardeşlik ortamında tamamlandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da final müsabakasına katılarak heyecana ortak oldu.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Darıca’da sporun birleştirici gücünü ortaya koyan turnuva, sadece rekabetin değil; dayanışmanın, kaynaşmanın ve birlik beraberliğin de adresi oldu. Darıca Belediyesi’nin kurumlar arası ilişkileri geliştirmek, mahalleler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla düzenlediği organizasyon, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Büyük final sonunda Darıca Ultraaslan Taraftar Derneği şampiyon olurken, Afyonkarahisarlılar Federasyonu ikinci, Darıca Karslılar Derneği ise üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

ŞAMPİYONLARA KUPAYI BAŞKAN BIYIK VERDİ

Finale kalan takımları tebrik eden ve kupalarını takdim eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, turnuvanın sadece bir spor organizasyonu olmadığını belirterek “Bu turnuva, Darıca’mızdaki kardeşlik iklimini güçlendiren çok kıymetli bir organizasyon oldu. Farklı derneklerimizi, kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı aynı sahada dostluk içerisinde buluşturduk. Kazanan sadece kupayı alan takım değil, birlik ve beraberlik ruhu oldu. Darıca ailesi olarak aynı hedefte, aynı gönülde buluşmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Turnuvaya katılan tüm takım ve sporculara teşekkür eden Başkan Bıyık, Darıca’da sosyal dayanışmayı artıracak organizasyonları sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Birlikte hafız olduğu annesine gözyaşlarıyla teşekkür etti Birlikte hafız olduğu annesine gözyaşlarıyla...
HABAŞ tankeri yangını davasında karar: 9 sanığa hapis cezası HABAŞ tankeri yangını davasında karar: 9 sanığa...
Balık dürüm lezzeti şimdi de İzmit sahilinde Balık dürüm lezzeti şimdi de İzmit sahilinde
Pelitli Bayraktepe’ye Vatandaştan yoğun ilgi Pelitli Bayraktepe’ye Vatandaştan yoğun ilgi
Vali İlhami Aktaş Başkanlığında Bayram Tedbirleri Toplantısı Yapıldı Vali İlhami Aktaş Başkanlığında Bayram Tedbirleri...
Büyükakın, 19 Mayıs coşkusunu gençlerle birlikte yaşadı Büyükakın, 19 Mayıs coşkusunu gençlerle birlikte...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Birlikte hafız olduğu annesine gözyaşlarıyla...
Kocaeli'de hafızlık eğitimi alan oğlu zorlanıp ağlayınca anne Büşra Keleş eşine az rastlanır bir desteğe...

Haberi Oku