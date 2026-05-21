Balık dürüm lezzeti şimdi de İzmit sahilinde

ANTİK BALIK, ÜÇÜNCÜ ŞUBESİNİ HİZMETE AÇTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş. tarafından hayata geçirilen Antik Balık, şubeleşme yolunda hızla ilerliyor. Darıca Millet Bahçesi ve Balyanoz Koyu’nda kısa sürede büyük ilgi gören Antik Balık, İzmit Sahili’ndeki yeni şubesini hizmete sundu. İzmitli vatandaşlardan gelen yoğun talepleri değerlendiren Antikkapı A.Ş., bölge halkının beklentisine hızlı yanıt vererek balık severlere sahilde yeni bir lezzet noktası daha kazandırdı.

BALIK DÜRÜM LEZZETİ İZMİT SAHİLİ’NDE

Antik Balık, İzmit Sahili’nde ⁠60 kişilik oturma kapasitesi ve tiny house mobil konseptiyle hizmet veriyor. Izgarada tam kıvamında pişirilen uskumru balığıyla hazırlanan balık dürüm, markanın özel sosuyla birleşerek kendine özgü bir lezzet sunuyor. Yanında sunulan tahin helva ikramı ile lezzet tamamlanırken, içecek seçenekleri arasında ise balıkla uyumuyla öne çıkan turşu suyu ve şalgam yer alıyor.

UYGUN FİYATLI LEZZET ALTERNATİFİ

Antikkapı A.Ş.’nin uygun fiyat politikasıyla hizmet verdiği Antik Balık, ziyaretçilerine erişilebilir bir alternatif sunuyor. Bu noktada İzmit Sahil Şubesi haftanın her günü 14.00- 22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde İzmit Sahili’ne gelen vatandaşlar, son dönemin lezzet trendlerinden olan balık dürümü deneyimleyebilme fırsatı bulacak.