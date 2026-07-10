Büyükşehir’den 12 derede düzenli su kalitesi takibi

Gerçekleştirilen bu çalışmalarla, su kaynaklarının durumu anlık olarak takip edilerek olası kirlilik risklerine karşı erken önlem alınması hedefleniyor.

BİLİMSEL TAKİPLE TEMİZ KÖRFEZ HEDEFİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin ekosistemini iyileştirmek ve su kalitesini korumak amacıyla hayata geçirdiği çevre projelerini kararlılıkla sürdürüyor. Körfez’in doğal dengesinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit Körfezi’ne dökülen dereler düzenli olarak izlenip ve denetleniyor. Büyükşehir’in titizlikle sürdürdüğü izleme faaliyetleri sayesinde İzmit Körfezi’nin ekosistemi korunurken, doğal yaşamın sürdürülebilirliği de güçlendiriliyor.

12 DEREDEN PERİYODİK SU NUMUNESİ ALINIYOR

İzmit Körfezi’ne dökülen; Kumla, Ağa, Ambarlı, Saz, Ova, Narca, Kiraz, Halı, Hisar, İhsaniye, Kaytaz ve Karakoç derelerinden belirli periyotlarla su numuneleri alınıyor. Alınan numuneler, fiziksel, kimyasal ve gerekli görülen diğer analizlerin gerçekleştirilmesi amacıyla TÜBİTAK MAM Laboratuvarı’na gönderiliyor.

SAHADA ANLIK SU KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ YAPILIYOR

Çalışmalar sırasında ayrıca sahada debi, su sıcaklığı, pH, çözünmüş oksijen ve elektriksel iletkenlik parametrelerinin anlık ölçümleri gerçekleştirilerek kayıt altına alınıyor. Elde edilen veriler doğrultusunda dere sularının mevcut durumu düzenli olarak değerlendirilirken, su kalitesinin korunmasına yönelik izleme faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.

SAĞLIKLI BİR KÖRFEZ İÇİN İZLEME ÇALIŞMALARI

Proje kapsamında gerçekleştirilen izleme çalışmaları, yalnızca mevcut su kalitesinin değerlendirilmesini değil, aynı zamanda uzun dönemli çevresel değişimlerin takip edilmesini de mümkün kılıyor. Bilimsel veriler doğrultusunda yürütülen bu çalışmalar, İzmit Körfezi’nin biyolojik çeşitliliğinin korunmasına, deniz ekosisteminin sürdürülebilirliğine ve su kaynaklarının gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde aktarılmasına katkı sağlıyor.

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