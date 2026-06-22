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Karganın yumurta hırsızlığı kameraya yansıdı

Darıca ilçesinde tavuk kümesinden yumurta alan karga, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Karganın yumurta hırsızlığı kameraya yansıdı

22 Haziran 2026 Pazartesi 20:47

 Kazım Karabekir Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde yer alan bir binanın bahçesindeki tavuk kümesine karga girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kümesin içine giren karganın önce bir süre etrafı gözetlediği, ardından yumurtalardan birini gagasıyla alarak havalandığı görülüyor. 
  Karganın aldığı yumurtayla bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolduğu o anlar izleyenleri gülümsetti. 
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