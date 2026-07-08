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ASLANTAŞ, GEBZE HASKÖY SANAYİ SİTESİ BAŞKANI  BAŞÇİFTÇİ'Yİ ZİYARET ETTİ

SANAYİ ESNAFININ TALEP VE BEKLENTİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, Gebze Hasköy Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı S

ASLANTAŞ, GEBZE HASKÖY SANAYİ SİTESİ BAŞKANI  BAŞÇİFTÇİ'Yİ ZİYARET ETTİ

08 Temmuz 2026 Çarşamba 19:42

Gerçekleştirilen ziyarette, sanayi sitesinin mevcut durumu, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin talep ve beklentileri ile üretim hayatını ilgilendiren güncel konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede ayrıca, sanayi esnafının karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri ve bölgemizin üretim ve ticaret hayatına katkı sağlayacak ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişi gerçekleştirildi.

ASLANTAŞ: "SANAYİMİZİN GÜÇLENMESİ İÇİN İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ"
Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, sanayi sitelerinin bölge ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Üreten, istihdam sağlayan ve ekonomimize değer katan sanayi esnafımızın beklentilerini yerinde dinlemeye büyük önem veriyoruz. Gebze Ticaret Odası olarak üyelerimizin ve iş dünyamızın ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Sanayi sitelerimizle güçlü iletişim ve iş birliği içerisinde bölgemizin üretim gücünü daha da ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."
Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.

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