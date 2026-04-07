Gölcük Ulaşlı'da inşa edilen alt geçit projesiyle ulaşım kesintisiz hale gelecek

Gölcük ilçesi Ulaşlı Mahallesi'nde başlatılan D-130 karayolu alt geçit projesinde çalışmalar devam ediyor.

07 Nisan 2026 Salı 10:44

Yaya ve araç güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında sahil kesimi ile yerleşim alanları birbirine bağlanacak. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bin metre yağmur suyu ve 300 metre atık su hattı imalatı gerçekleştirildi. Projenin temel yapısı için 22 metre uzunluğunda ve 80 santimetre çapında 58 fore kazık çakıldı. Kazık imalatlarında 625 metreküp beton ve 102 ton demir kullanılırken, döşeme ve yaklaşım plakları için de 260 metreküp beton ile 28 ton demir sarf edildi. Güzergah genelinde şu ana kadar 600 ton asfalt serimi yapan ekipler, tünel içi temel ve duvar çalışmalarını sürdürüyor. 
   
D-130 Karayolu trafiğe açıldı 

Çalışmalar kapsamında daha önce güvenlik gerekçesiyle daraltılan D-130 karayolundaki şeritler, imalatların tamamlanmasının ardından yeniden çift yönlü olarak tam kapasiteyle trafiğe açıldı. 

Alt geçidin tamamlanmasıyla D-130 karayolunun güneyindeki 1047 Sokak ile kuzeyindeki 1019 Sokak arasında bağlantı sağlanacak. Bu sayede sürücüler ve yayalar, ana yol trafiğine girmeden sahil ve iç kesimler arasında güvenli ulaşım imkanına kavuşacak. 

Büyükşehir ekiplerinin, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan çevre sokaklardaki asfaltlama faaliyetlerine de kısa sürede başlayacağı bildirildi. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Söğüt'ten altyapı mesaisi: Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru kararı...
Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor Darıca'da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları tamamlandı Kartepe'de Çepni Mahallesi'ndeki imar uygulamaları...
Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin camına astığı özel tasarımlı afişle gösterdi Elektrik şirketi bıktırınca tepkisini otomobilinin...
İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ İZMİT EŞRAFINDAN ZEYNEP POSTALCIOĞLU VEFAT ETTİ
Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam Çalıştayına Katıldı Vali Aktaş, 2 Endüstriyel İşgücü ve İstihdam...
Söğüt'ten altyapı mesaisi: "Zor ama doğru...
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı yatırımlarının tamamlanarak üstyapı düzenlemelerine...

Haberi Oku