Kocaeli'de üreticilere “zirai don“ uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarında beklenen düşüş nedeniyle oluşabilecek zirai don riskine karşı üreticilerin tedbirli olmasını istedi.

Kocaeli'de üreticilere 'zirai don' uyarısı

07 Nisan 2026 Salı 11:24

Belediyeden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen zirai don tehlikesinin 11 Nisan Cumartesi günü saat 09.00'a kadar süreceği belirtildi. 

Açıklamada, 7 Nisan'ı 8 Nisan'a bağlayan gece Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif; ilerleyen günlerde ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don beklendiği aktarıldı. 
 
Riskli hava şartlarına karşı kent genelindeki çiftçilere SMS yoluyla da bilgilendirme yapıldığı kaydedilen açıklamada, tarımsal faaliyetlerini sürdüren üreticilerin alması gereken önlemlere ilişkin şu ifadelere yer verildi: 

"Çiftçilerimiz bitki koruma ürünlerini zamanında uygulamalı, seralarda ise sıcaklık değerlerini düzenli olarak kontrol altında tutmalıdır. Don riskinin yüksek olduğu bölgelerde ısıtma sistemlerinin hazır bulundurulması önem taşırken, mümkün olan durumlarda hassas ürünlerin erken hasat edilmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca bitkilerde oluşabilecek su stresini azaltmak amacıyla ihtiyaç halinde sulama yapılması da fayda sağlayacaktır." 


