Gebze Kirazpınar’a yeni ulaşım hattı

Büyükşehir, yeni imar yolları ile ulaşımı rahatlatıyor.

29 Nisan 2026 Çarşamba 15:00

Büyükşehir Belediyesi, vatandaş talepleri ve imar planları doğrultusunda ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Gebze’de artan ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni imar yolları açılırken, çalışmalarla hem mevcut yol ağı rahatlatılıyor hem de hafriyat döküm sahasına daha hızlı ve güvenli erişim sağlanıyor.

KİRAZPINAR’DA ALTERNATİF GÜZERGÂH

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ile Yol Bakım Timi ekipleri, Gebze Kirazpınar Mahallesi’nde yeni imar yolu açılması için kazı çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 1500 metre uzunluğunda planlanan yol, Kirazpınar taş ocakları yolundan başlayarak döküm sahasına kadar kesintisiz ulaşım imkânı sunacak.

AĞIR TONAJLI TRAFİK RAHATLAYACAK

Hayata geçirilen yeni imar yolu ile Kirazpınar’daki döküm sahasına ulaşım için alternatif bir güzergâh oluşturuluyor. Özellikle ağır tonajlı araçların yoğunluk oluşturduğu bölgede trafik akışı daha düzenli ve güvenli hale gelecek.

banner982
banner376

banner375

banner377

banner981

