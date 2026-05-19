ELAZIĞ'DA 36 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Elazığ, benim meslek hayatımda özel bir yere sahip şehirlerden biridir. İlk kez 1990’lı yılların başında yolum düştüğünde, Anadolu’nun kadim kültürünü ve insan sıcaklığını burada derinden hissettim. O yıllarda gazetecilik heyecanımın en yoğun dönemindeydim; şehrin sokaklarında dolaşırken her köşe başında ayrı bir hikâye, her insanın yüzünde ayrı bir belgesel konusu buluyordum.

1990’lı yılların başı: Şehre ilk gelişimde, yerel basının dinamizmini ve halkın gazetecilere duyduğu ilgiyi gözlemledim. Elazığ’ın kültürel dokusu, röportajlarımda ve notlarımda kendine özgü bir derinlik kazandırdı.

Konferans için dönüş: Daha sonraki yıllarda bir konferans vesilesiyle yeniden Elazığ’a geldiğimde, şehrin değişimini ve gelişimini gözlemleme fırsatım oldu. Akademik çevrelerin ilgisi, belgeselcilik çalışmalarım için yeni kapılar açtı.

2005 yılında Elazığ’da gerçekleştirdiğim belgesel çalışması, meslek hayatımda unutulmaz bir dönüm noktasıdır. Belgesel çekerek hem tarihî bir sorumluluk hem de kültürel bir borçtu. Çekimler sırasında Elazığ’ın tarihi mekânları, halkın katkıları ve yerel basının desteği, belgeselin ruhunu şekillendirdi.

Yerel basın: Elazığ’daki gazetecilerle yaptığım sohbetler, Anadolu’da basının halkla kurduğu güçlü bağı bir kez daha ortaya koydu.

Elazığ, benim için sadece bir şehir değil; gazetecilik ve belgeselcilik yolculuğumda bir dönüm noktasıdır. İlk ziyaretimdeki heyecan, konferanslardaki akademik atmosfer ve 2005 belgeselindeki tarihî sorumluluk, meslek hayatımda unutulmaz hatıralar olarak yerini aldı.

Harput’un Kalbinde Bir Akşamüstü: Geçmişten Bugüne Elazığ

Zaman ne kadar da hızlı akıp gidiyor. Bir kez daha Elazığ’dayız; kadim Harput’un, El Aziz’in o eşsiz ruhunu soluyoruz.

Yıllar önce bu noktaya geldiğimizde, bu tarihi cami ve çevresi maalesef harabe ve yıkık bir haldeydi. O zamanlar bu hüzünlü manzarayı “Devr-i Alem” olarak kayıt altına almış, belgeselini çekmiştik. Bugün ise aynı noktada, gün batımının büyüleyici ışıkları altında bambaşka bir Harput ile karşılaşıyoruz.

Yıkık dökük olan o tarihi konak, bugün titizlikle restore edilerek bir Basın Müzesi haline getirilmiş. Cami ise yeniden ibadete ve ziyarete açılarak Harput’un manevi siluetindeki yerini almış.

Bu toprakların hafızasını koruyan, kültürel mirasa sahip çıkan bu dokunuşlar, Harput’un yeniden canlanması adına büyük bir kıymet taşıyor.

Harput’un girişinden, bu güzel akşam serinliğinden hepinize selamlarımızı sunuyoruz. Bu kadim coğrafyanın hikayesini anlatmaya, tarihin izlerini sürmeye devam edeceğiz.

Belgesellerimizin tamamı ve Harput'un o eski günlerine ait arşiv görüntülerimiz için profilimizdeki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONUNA ELAZIĞDA BÜYÜK İLGİ

TDGF Heyeti Elazığ Valisi Belediye Başkan ve Ticaret sanayi odasını ziyaret etti.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Elazığ Bölge Toplantısı programı kapsamında, Elazığ'da seri ziyaret ve etkinlikler gerçekleştiriyor.

Heyet Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirdiği imar ve sosyal projelerle Elazığ’ı hizmette öne çıkaran Başkan’ın vizyoner yaklaşımı ve çalışkanlığı TDGF heyetini memnun etti.

HARPUT MÜZELER BÖLGESİ

Özellikle kentsel dönüşümde depreme dayanıklı konut projeleri ile Elazığ'da yapıları güvenli bir hale getiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifogulları yörede kutsal değeri olan Harput bölgesine Basın Müzesi, Hamam Müzesi ,Fincan Müzesi ve Musiki Müzesi kurarak manevi atmosferi yüksek olan ve başta Arap Baba olmak üzere birçok Evliya'nın kabrine ev sahipliği yapan Harput Kalesi ve çevresini kültür turizmine açtı. Başkan Elazığ'a yerli ve yabancı turist akınını hızlandırdı. Heyet Müzeleri hayranlıkla gezerken akşam yemeğinde

Elazığ Belediyesi Kültür Müdürlüğü Kürsü korosu tarafından Elazığ ve yöresi türkülerinden oluşan bir demet ezgi şöleni sunuldu.

VALİ 'DEN YAKIN İLĞİ

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyon Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TDGF Yönetim Kurulu Üyeleri ve genel Başkan Menderes Demir 'den oluşan 10 kişilik gurup katıldı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu yine görüşen heyet Federasyonun belgesel Film Festivali'ne yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Elazığ Valisi Hatipoğlu yaptığı konuşmada Elazığ'ın Mezopotamya coğrafyasında olduğunu tarih medeniyet ve kültür şehri olduğuna vurgu yaptı. Elazığ halkının her zaman Vatansever ve hoşgörülü olduğunu ifade ederek şehri son yıllarda maden ve balıkçılık sektöründe atılım yaptığını dile getirdi. Özellikle Harput Türkü kültürünün Türkiye'de yakın hem takip edildiğini söyledi.

Belediyeyi ziyaret sırasında Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Menderes Demir "Nazik kabulleri ve katkıları için Sayın Şahin Şerifoğulları’na teşekkür ediyoruz. Ayrıca, Elazığ Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti ev sahipliğinde düzenlenen programlarda bizleri yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyelerimize, katkı veren kurumlarımızı, Cemiyet Başkanı Mustafa Doğan ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

SERİ ZİYARET

TDGF Heyeti Elazığ İl Özel İdare Genel Sekreteri İsmet Yatkın'la görüşme yaptı. Yatkın özel idarenin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Heyet ardından 1892 yılında kurulan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek başkan İdris Alan’ı ziyaret etti. Başkan Demir İl Özel Daire Genel Sekreteri ve başkan SAlan'a plaket taktim etti.

KİMLER KATILDI

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Elazığ Bölge İstişare Toplantısına TDGF Genel Başkanı Menderes Demir, Başkan Yardımcısı İsmail Kahraman , TDGF Yönetim Kurulu Üyesi Elazığ Gazeteciler ve Yazarlar Derneğ Başkanı Mustafa Doğan, TDGF Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Aslan genel muhasip Tarsus Gazeteciler Cemiyeti başkanı Okan Çalışkan Federasyon Denetim Kurulu Başkanı Necmi Pişkin, Denetim Kurulu üyesi Ceyhan Cemiyeti onursal başkanın Şahin Özer, Federasyon üyesi ve Kırıkkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercihan Çakmak yönetim kurulu üyesi Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık ve Başkan Yardımcısı Seçkin Kıraslan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cafer Esendemir, Türk Ocağı Elazığ Eski Şube Başkanı Vahit Dabak, Elazığ Gazeteciler ve Şairler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyelerinden Rıdvan Kaya ve Neslihan Çarıkcı katıldı.

Elazığ Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde Ödüllü Belgesel Filim Gösterimi

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Elazığ Bölge Toplantısı kapsamında Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde ödüllü belgesel film gösterisinde bulundu. Geniş bir öğrenci kesiminin katıldığı etkinlikte Azerbaycan'ın kurtuluşunu anlatan ve İsrail'in Filistin'de uygulamış olduğu soykırımı içeren belgesel filmlerin gösterimi yapıldı.

Belgesel filmler'in gösteri programı öncesinden konuşma yapan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu Türk dünyasına yönelik sivil toplum sanat ve edebiyat yönündeki karşılıklı projelerin hayata geçmesinin birlik beraberlik için son derece önemli olduğunu vurguladı.

TÜRKÜLER GÖNÜL COĞRAFYAMIZI YAŞATIR

Vali Hatipoglu konuşmasında "Ben Türk Dünyasına yönelik olarak her ortamda şunu gönül rahatlığı ile söylüyorum. Biz Türkülerimiz de Tuna Boylarını söyledikçe ,Selanik türkülerini dile getirdikçe bu diyarlar bizim gönül coğrafyamızda var olmaya devam edecektir. Her ne kadar şu sıralar bu topraklar farklı ülkelerin bünyesinde kalsa da biz onların şiirlerini okumaya, türkülerini söylemeye devam ettikçe gönül coğrafyamızın bir parçası olmaya devam edeceklerdir "

Türk dünyası belgesel film yarışmalarının 10 yıldır 10 ülkede düzenli olarak devam ettiğini belirten Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir her yıl bir ülkede film gösterimi yaptıklarını belirterek genç sinemacıların belgesel yönetmenlerinin her geçen yıl Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Belgesel Film yarışmasına ilgi duyduklarını dile getirdi.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Demirci yaptıkları konuşmada Belgesel Filim sektörünün sinemada her geçen gün trendinin arttığına vurgu yaparak öğrencilerinin bu tür yarışmalarda ödül kazanan filmleri kampüste izlemelerinin kendileri için bir fırsat olduğunu dile getirdiler. Özellikle son yıllarda büyük bir gelişme atağı yaşayan Türk Dünyası ülkeleri arasında Sanat, Edebiyat ve Kültür çalışmalarının birlik ve beraberlik ruhunun güçlü zeminlerini oluşturacağına vurgu yaptılar.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir yapmış olduğu konuşmada 13 yıldır belgesel film ve sinema alanında çalışmalar yaptıklarına vurgu yaptı 7 Türk Cumhuriyeti, Macaristan ,Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da etkinliklerini sürdürdüklerini söyledi.

Demir konuşmasında "Türk Dünyasına yönelik iletişim sanat sempozyumları yapıyoruz. Elazığ'ın büyük önem verdiği 'Fırat Şiir Akşamları" gibi şehrin kültürel projelerinde de yer alarak kolektif bir çalışma sergilemek istiyoruz." dedi. Başkan Demir konuşmasını Sefai Baba'nın 'Turan eller Var Olsun' şiiri ile tamamladı.

GÖSTERİLEN FLİMLER

BİZ FİLMİ

-Yönetmen: Orman Aliyev

-Azerbaycan Filmi

Azerbayca'nın 44 günlük Vatan Muharebesini anlatan Film

-Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödüllü Filmi ve

FİLİSTİN GAZZE FLİMİ

Danışman ; Prof.Dr.Alev Parsa

Katılımcılar; Abdurrahman Muhammed

Yapım DB MEDİA PLUS

Animasyon: Salsabeel

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu üyelerinin de hazır olduğu belgesel film gösterisinin sonunda katılımcılara ve Elazığ Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti başkanı Mustafa Doğan'a plaket takdim edildi.