Başkan Büyükgöz’den 100 Yaşındaki Hesna Karaca Teyzeye Ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 100 yaşındaki Hesna Karaca’yı evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Asırlık çınar Hesna Teyze ile bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, büyüklerimizin tecrübesi ve duasının kendileri için en kıymetli miras olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında Hesna Karaca’nın sağlığı ve ihtiyaçları hakkında da bilgi alan Başkan Büyükgöz, Gebze Belediyesi olarak her zaman büyüklerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Hesna Teyze’nin mutluluğu yüzünden okunurken, Başkan Büyükgöz kendisine uzun ve sağlıklı ömürler temennisinde bulundu.

Başkan Büyükgöz yaptığı değerlendirmede, “Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır. Onların duası, nasihati ve hatıraları bizim yolumuzu aydınlatıyor. 100 yıllık ömrüyle bizlere örnek olan Hesna teyzemize sağlıklı, huzurlu ve bereketli ömürler diliyorum” dedi.
