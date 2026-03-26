GENEL:
Dilovası Belediyesinin tüm birimleri yeni binada tek çatı altında toplanacak

Dilovası'nda belediye birimleri tek çatı altında toplanıyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde otopark olarak inşa edilen 4 bin 400 metrekarelik yapının, Dilovası Belediyesi yeni hizmet binasına dönüştürülmesi için başlatılan imalat ve montaj çalışmaları devam ediyor.

26 Mart 2026 Perşembe 14:42

Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan yaklaşık 4 bin 400 metrekare kapalı alana sahip yapıda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen dönüşüm işlemleri sürüyor. Çalışmalar kapsamında binada çelik duvar imalatlarının profil boyama, zemin kat havalandırma tesisatı, birinci bodrum kat dış cephe karkas montajı ile birinci ve ikinci kat yangın hattı montajları devam ediyor. 


Ekipler, zemin kat elektrik tava montajı ile dış cephe çelik duvar karkası kaynak yerlerinin astar boyası ve tüm profillerin son kat boyama işlemlerini ise tamamladı. Otoparkın hizmet binasına dönüştürülmesiyle, Dilovası Belediyesinin dağınık halde bulunan birimleri tek çatı altında toplanarak vatandaşlara hizmet verecek. 

