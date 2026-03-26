GOSB Teknopark’ta Kadın Girişimciliğine Güç Veren Program Başladı

26 Mart 2026 Perşembe 15:26
GOSB Teknopark tarafından düzenlenen Kadın Girişimci Hızlandırma Programı, ilham veren bir panel ile başladı. Programın açılış konuşması, Prof. Dr. Murat Çemberci tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Murat Çemberci konuşmasında kadın girişimciliğinin Türkiye’de güçlenmesinin hem ekonomik kalkınma hem de yenilikçi girişimlerin artması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Program kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü Kültürel Dönüşüm Uzmanı Alp Saraçoğlu üstlenirken; Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Fil Ajans Kurucusu Gülseren Parlakoğlu ve TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler ve Marmara Bölge Başkanı Nurcan Babalık panelist olarak yer aldı. Panelde kadın liderlerin girişimcilik yolculukları, iş dünyasında karşılaşılan fırsatlar ve zorluklar, girişimciler için stratejik öneriler ve ilham veren başarı hikâyeleri ele alındı.
Gerçekleştirilen panelde konuşmacılar, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha güçlü yer alabilmesi için bilgi paylaşımının, mentorluk süreçlerinin ve girişimcilik ekosisteminde iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Katılımcılar ise panel boyunca hem deneyim dinleme hem de farklı sektörlerden isimlerle bir araya gelme fırsatı buldu.
3 gün sürecek Kadın Girişimci Hızlandırma Programı kapsamında eğitimler de tüm hızıyla devam ediyor. Program boyunca katılımcılar; girişimcilik, iş modeli geliştirme, marka oluşturma, pazarlama stratejileri ve sürdürülebilir büyüme gibi başlıklarda kapsamlı eğitimler alacak. Aynı zamanda girişimci adayları, alanında deneyimli mentorler eşliğinde projelerini geliştirme ve iş fikirlerini güçlendirme imkânı bulacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×