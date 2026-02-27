GENEL:
Büyükşehir, Ulaşlı sahiline dalga kırıcı set inşa ediyor; Ulaşlı sahil şeridi fırtınaya karşı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Ulaşlı sahilini deniz taşkınlarından koruyacak çalışmalarda önemli bir mesafe kat etti. “Gölcük Kıyı Şeridi Islah ve Sahil Düzenlemesi Yapılması İşi” kapsamında inşa edilecek dalga kırıcı set, Ulaşlı sahilini deniz taşkınlarından koruyacak.

27 Şubat 2026 Cuma 13:48

 550 METRE UZUNLUĞUNDA DALGA KIRICI SET

Kocaeli’yi daha sağlıklı bir geleceğe taşımak amacıyla ulaşımdan çevreye, kentsel dönüşümden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda önemli projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğine yönelik yatırımları da gerçekleştiriyor. Bu kapsamda fırtınalı ve aşırı yağışlarda denizin kabarmasına karşı önlem olarak Gölcük Ulaşlı sahiline dalga kırıcı set inşa ediliyor. Hava muhalefeti nedeniyle deniz dalgalarının yükselmesi ile Ulaşlı sahil yolu ve çevredeki konutlar su altında kalabiliyordu. Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alan Büyükşehir, Gölcük Ulaşlı sahiline 550 metre uzunluğunda dalga kırıcı set inşa edecek.

 

635 ADET JET GROUT KOLON İMALATI
Proje başlamadan önce sahil şeridinde zemin etütleri yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, şu ana kadar sahil şeridinin zeminine toplamda 635 adet jet grout kolon imalatı gerçekleştirdi. Proje dahilinde zemine toplam bin 300 adet daha jet grout kolon imalatı yapılacağı belirtildi.

 

YÜRÜYÜŞ YOLU VE YEŞİL ALANLAR OLUŞTURULACAK  
Çalışma kapsamında dalgakıran setinin üstü yeniden düzenlenerek vatandaşların kullanımına açılacak. Proje doğrultusunda yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil alanlar oluşturularak bölge, sosyal yaşamı destekleyen bir cazibe noktasına dönüştürülecek. Sahil boyunca gerçekleştirilecek düzenlemelerle görüntü kirliliğinin önüne geçilirken, bölge sakinlerinin denizle olan bağı korunacak. Mevcut durumda olduğu gibi merdivenler aracılığıyla denize erişim sağlanmaya devam edecek. Öte yandan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil şeridinde kafe olarak hizmet verecek yapının inşasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

