Akıllı duraklara periyodik bakım Kocaeli'de vatandaşların konforunu artırmak ve toplu ulaşımda kaliteyi yükseltmek amacıyla akıllı duraklarda bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Umuttepe B Kapısı’nda bulunan akıllı durağın kliması periyodik bakımdan geçirildi.

09 Haziran 2025 Pazartesi 16:25