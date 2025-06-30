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Zabıtadan duygu sömürüsüne geçit yok

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin merkezi noktalarında vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan ve haksız kazanç sağlamaya çalışan şahıslara göz açtırmıyor.

Zabıtadan duygu sömürüsüne geçit yok

30 Haziran 2025 Pazartesi 11:32

 YOĞUN BÖLGELERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik ortak operasyon gerçekleştirdi. İzmit’in yoğun bölgelerinde yapılan denetimlerde vatandaşların dini ve insani duygularını istismar eden kişilere geçit verilmedi. Denetimler kapsamında Milli İrade Meydanı, Santral Mevkii, Gölcük Yolu Sanayi Işıkları, Yahya Kaptan Köprülü Kavşağı, Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ve Kandıra Sapağı Kavşağı gibi noktalarda çalışmalar yürütüldü.

 

HAKLARINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan uygulamalarda dilencilik yaptığı tespit edilen 10 kişi ekiplerce yakalanarak işlem yapıldı. Ayrıca çocukları dilendirdiği belirlenen 2 kişi hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların kararlılıkla süreceğini belirterek, vatandaşlardan da duygu sömürüsüne karşı dikkatli olmalarını ve benzeri durumları yetkililere bildirmeleri çağrısında bulundu.

(Erkan ERENLER)

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