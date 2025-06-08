Dijital dünyada yolunu arayan çocuklara rehberlik

Her ilçede ikindi namazı sonrası gerçekleşen programlara binlerce çocuk katıldı. Cami atmosferinde gerçekleşen buluşmalar sıcak, samimi bir sohbet havasında ilerledi. Etkinliğin sonunda Sertaç Abi ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen çocuklar uzun kuyruklar oluşturdu. Kocaeli’nin dört bir yanından gelen minik katılımcılar, teknolojinin değil, değerlerin peşinden giden güçlü bireyler olmanın ipuçlarını edindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör’ü 8 farklı ilçede binlerce çocukla buluşturdu. Bu kapsamda gerçekleşen "Oyun Arkadaşım Sertaç Abi" etkinliğiyle çocuklara eğlence ve maneviyat dolu anlar yaşatıldı. Cami içinde gerçekleşen etkinliklerde çocuklarla birebir iletişim kuran ünlü YouTuber Sertaç Güngör (Sertaç Abi), dijital dünyada karşılaşabilecekleri içeriklerle ilgili önemli bilgiler verdi. Boykot, oyun seçimi, ekran süresi, sosyal medya kullanımı gibi konularda çocukları bilinçlendiren Güngör, çocuklara; ailelerini dinlemeleri, sorgulayıcı olmaları ve gerçek hayatla bağlarını güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı. 3 Mayıs’ta Darıca’da başlayan, ardından sırasıyla Dilovası, Çayırova, Derince, İzmit, Körfez, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde gerçekleşen programlar, kadın ve aile hizmetleri dairesi başkanlığı tarafından organize edildi.