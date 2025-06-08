banner1152
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dijital dünyada yolunu arayan çocuklara rehberlik

Kocaeli'de düzenlenen "Oyun Arkadaşım Sertaç Abi" etkinliği ile dijital farkındalık ve değerler eğitimi temasıyla binlerce çocuğa ulaşıldı.

Dijital dünyada yolunu arayan çocuklara rehberlik

08 Haziran 2025 Pazar 13:22

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya fenomeni Sertaç Güngör’ü 8 farklı ilçede binlerce çocukla buluşturdu. Bu kapsamda gerçekleşen "Oyun Arkadaşım Sertaç Abi" etkinliğiyle çocuklara eğlence ve maneviyat dolu anlar yaşatıldı. Cami içinde gerçekleşen etkinliklerde çocuklarla birebir iletişim kuran ünlü YouTuber Sertaç Güngör (Sertaç Abi), dijital dünyada karşılaşabilecekleri içeriklerle ilgili önemli bilgiler verdi. Boykot, oyun seçimi, ekran süresi, sosyal medya kullanımı gibi konularda çocukları bilinçlendiren Güngör, çocuklara; ailelerini dinlemeleri, sorgulayıcı olmaları ve gerçek hayatla bağlarını güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı. 3 Mayıs’ta Darıca’da başlayan, ardından sırasıyla Dilovası, Çayırova, Derince, İzmit, Körfez, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde gerçekleşen programlar, kadın ve aile hizmetleri dairesi başkanlığı tarafından organize edildi. 

  Her ilçede ikindi namazı sonrası gerçekleşen programlara binlerce çocuk katıldı. Cami atmosferinde gerçekleşen buluşmalar sıcak, samimi bir sohbet havasında ilerledi. Etkinliğin sonunda Sertaç Abi ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen çocuklar uzun kuyruklar oluşturdu. Kocaeli’nin dört bir yanından gelen minik katılımcılar, teknolojinin değil, değerlerin peşinden giden güçlü bireyler olmanın ipuçlarını edindi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Down sendromlu diye okula gönderilmedi, bir öğretmen hayatını değiştirdi Down sendromlu diye okula gönderilmedi, bir öğretmen...
Büyükşehir’den büyüklerimize eğitim kampı Büyükşehir’den büyüklerimize eğitim kampı
Büyükşehir İtfaiyesi’nden KOÜ personeline eğitim Büyükşehir İtfaiyesi’nden KOÜ personeline eğitim
Büyükşehir’den yönetici yetkinliği eğitimi Büyükşehir’den yönetici yetkinliği eğitimi
Büyükşehir İtfaiyesi’nden tahkimat ve iple erişim eğitimi Büyükşehir İtfaiyesi’nden tahkimat ve iple erişim...
Büyükşehir İtfaiyesi’nden polislere yangın eğitimi Büyükşehir İtfaiyesi’nden polislere yangın...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Down sendromlu diye okula gönderilmedi, bir...
Kartepe ilçesindeki Derbent Ata İlkokulu'nda görev yapan Müdür Yardımcısı Binnur Akşit, 2024–2025 eğitim-öğretim...

Haberi Oku