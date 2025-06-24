MARİFEST25’ten görkemli final

KO-MEK’in 20. yılına özel olarak düzenlenen MARİFEST25, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde üç gün boyunca kültür ve sanatla iç içe bir atmosfer sundu. Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun etkileyici performansıyla görkemli bir final yapan festival, el emeğinden sahne sanatlarına uzanan zengin içeriğiyle binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı.

FİNAL GECESİNDE SANAT ZİRVEYE TAŞINDI

Festivalin üçüncü ve son gününde, Kocaeli Kongre Merkezi adeta sanatın, ritmin ve kültürel zenginliğin merkezi haline geldi. Gün boyu devam eden etkinliklerin ardından kapanış programı Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun büyüleyici gösterisiyle taçlandı. Coşku ve heyecanın doruğa ulaştığı gecede, izleyiciler Anadolu’nun dört bir yanından derlenen halk oyunlarıyla hem görsel hem duygusal bir yolculuğa çıktı.

KÜLTÜREL MİRAS, DANSLA ANLATILDI

Türkiye’nin folklorik mirasını çağdaş sahne teknikleriyle harmanlayan topluluk, Zeybek’ten Horon’a, Teke Zortlatması’ndan Kafkas ve Roman danslarına kadar birçok yörenin oyunlarını sundu. Renkli kostümler, etkileyici koreografiler ve yüksek enerjili sahne performansı, salonu dolduran binlerce sanatseveri adeta büyüledi. Gösteri sonunda sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı.

KÜLTÜRÜN NABZI MARİFEST STANTLARINDA ATTI

Festival boyunca KO-MEK stantlarında el emeği ürünler sergilendi. Bu kapsamda yöresel tatlardan sanatsal üretimlere kadar pek çok farklı alanda ziyaretçilerle buluşuldu. Üç gün süren program boyunca sergiler, çocuk atölyeleri, konserler, söyleşiler ve sahne gösterileriyle her yaştan katılımcı için zengin bir içerik sunuldu. Özellikle KO-MEK kursiyerlerinin katılımıyla düzenlenen “Marifetli Ellerle Yemek Yarışması” festivalin en renkli anlarından biri oldu. Tatlı ve ana yemek kategorilerinde toplam 60 kursiyer, jüri karşısında maharetlerini sergiledi. Lezzet kadar sunumun da değerlendirildiği yarışma, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

KO-MEK’TEN KÜLTÜR VE DAYANIŞMAYA GÜÇLÜ KATKI

KO-MEK Genel Koordinatörü ve festival yetkilileri, MARİFEST’in sadece eğlenceyle sınırlı olmayan bir kültür-sanat vizyonuna sahip olduğunu vurguladı. Bu yıl 20’nci yılını kutlayan KO-MEK’in Kocaeli’nde sosyal bağları güçlendirmesi, el emeğini öne çıkarması ve kültürel hafızayı canlı tutması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

UNUTULMAZ BİR FESTİVAL DAHA GERİDE KALDI

MARİFEST2025, üç gün boyunca sunduğu sahne performansları, halk oyunları, sergiler ve yarışmalarla katılımcılara hem eğlence hem de kültürel zenginlik sundu. Festivalin final gecesinde sahneye çıkan Devlet Halk Dansları Topluluğu, hem gelenekten geleceğe uzanan danslarıyla hem de ortak mirasımıza duyulan saygıyla izleyicileri büyüledi. Gösterinin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Sanat Yönetmeni Çiğdem Çankaya’ya teşekkür plaketi takdim etti. MARİFEST2025, Kocaeli’nin kültür‑sanat takviminde özel bir yere sahip oldu.



(Ömer İLGEÇ)