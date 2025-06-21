MARİFEST’te Turan Ethno-Folk Ensemble rüzgarı

MUHTEŞEM BİR KONSER OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Kongre Merkezi’nde büyük bir coşkuyla açılışını gerçekleştirdiği MARİFEST 2025’te muhteşem bir konsere imza atıldı. Türk dünyasının köklerinden gelen ezgileri modern dokunuşlarla harmanlayan Turan Ethno-Folk Ensemble, müzikseverlerle buluştu. Geleneksel Orta Asya müziğini güçlü sahne performansları ve otantik enstrümanlarla yorumlayan grup, festivalin en çok beklenen performanslarından biri oldu.

HEM RUHA HEM KALBE DOKUNDU

Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda gerçekleşen konserde Turan, farklı kültürleri bir araya getiren büyüleyici repertuarlarıyla izleyicilere unutulmaz bir müzik yolculuğu sundu. Doğudan batıya uzanan zengin melodilerle dolu eşsiz konser, hem ruha hem kalbe dokundu.

ALKIŞLAR BİR AN OLSUN DİNMEDİ

Oldukça yoğun katılımın olduğu, birçok davetlinin ayakta takip ettiği konserde coşku dolu anlar yaşandı. Kocaeli Üniversitesi’nde eğitim gören Kazakistanlı öğrencilerin de konsere katılarak destek verdiği gecede sanatçılar seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle izleyenlere büyülü anlar yaşattı.

EĞLENCE PAZAR AKŞAMINA KADAR SÜRECEK

Müziğin birleştirici gücünü hissetmek, kültürel köklerimize melodilerle yolculuk yapmak isteyen herkes için MARİFEST25, 22 Haziran Pazar akşamı saat 22.00’ye kadar devam ediyor. MARİFEST’te sadece müzik değil, birçok alan etkinliği, oyunlar ve eğlence sizleri bekliyor.



(Erkan ERENLER)