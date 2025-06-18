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Adım Adım Baba-Çocuk Yürüyüşü

Büyükşehir Belediyesi tarafından Babalar Günü’ne özel olarak düzenlenen “Adım Adım Baba-Çocuk Yürüyüşü” hem aile bağlarını güçlendirdi hem de babalarla çocuklara unutamayacakları bir vakit geçirme fırsatı sundu.

Adım Adım Baba-Çocuk Yürüyüşü

18 Haziran 2025 Çarşamba 10:00

 BABALAR VE ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen Adım Adım Kocaeli Kulübü, Babalar Günü’ne özel düzenlediği yürüyüş etkinliğiyle babalarla çocukları doğayla buluşturdu. Etkinlikte “Dijital Baba” olarak tanınan Orhan Toker, baba-çocuk ilişkileri ve değer eğitimi üzerine ilham verici söyleşi gerçekleştirdi. Projenin ikinci etkinliği olan “Adım Adım Baba-Çocuk Yürüyüşü”, Yuvacık Barajı Yürüyüş Parkuru’nda gerçekleştirildi. Babalar Günü’ne özel olarak hazırlanan bu etkinlik, çocuklar ve babalar için hem doğayla buluşma hem de birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı sundu.

 

KUŞAKLAR ARASI BAĞ KURULDU

“Birlikte geçirilen zaman, en güzel hediyedir” anlayışıyla tasarlanan yürüyüşte, aile bağlarının güçlendirilmesi ve kuşaklar arası değer aktarımının desteklenmesi amaçlandı. Katılımcılar, doğal güzellikler eşliğinde belirlenen rotada yürürken, çeşitli duraklarda rehberler eşliğinde kısa “değer sohbetleri” gerçekleştirildi. Bu sohbetlerde saygı, sorumluluk, paylaşma gibi temel insani değerler ele alındı.

 

AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİRDİ

Adım Adım Kocaeli Kulübü, her yaştan katılımcıya hitap eden bütünsel bir öğrenme modeli sunuyor. Projenin temel felsefesi; doğa yürüyüşlerini yüzeysel bir spor aktivitesinin ötesine taşıyarak doğa, kültür ve değerler arasında güçlü bağ kurmak. Kocaeli’nin tarihi ve doğal mirası bu etkinliklerde sadece bir arka plan değil; öğrenmenin, keşfetmenin ve bağ kurmanın bizzat aracı haline geliyor. Bu özel yürüyüş, hem çocukların hem de babaların hafızalarında iz bırakacak özel bir deneyim sundu. Katılım sağlayan her aile, birlikte attığı adımlarla sadece doğada değil, birbirlerinin kalplerinde de yeni yollar açarak güçlü bir bağ oluşturdu.

(Ömer İLGEÇ)

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