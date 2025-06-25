banner1171
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor’da kaldı

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor’da Oğulcan Çağlayan sessizliği sona erdi. Yönetim ile masaya oturan başarılı oyuncu, "Yola devam. Yapacak daha çok şeyimiz var" diyerek kulüpte kaldığını duyurdu.

Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor'da kaldı

25 Haziran 2025 Çarşamba 10:20

 Trendyol Süper Lig'in ağustos ayında başlayacak yeni sezonunda mücadele edecek Kocaelispor’da haftalardır sürüncemede kalan Oğulcan Çağlayan konusuna nokta koyuldu. 1. Lig’deki şampiyonlukta takıma en çok gol katkısı veren başarılı oyuncunun şampiyonluğun resmi olarak ilan edildiği gün yaptığı açıklamalar, yönetimin uzun süre oyuncunun transferi konusunda sessiz kalması ve oyuncuyla temas kurmaması Oğulcan Çağlayan’ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmasına rağmen, belli bir bonservis bedeliyle gönderileceğine dair kanaat oluşturdu. Taraftarın sahiplendiği ve gitmemesi için yüzlerce sosyal medya paylaşımı yaptığı Oğulcan Çağlayan, kulüp yönetimiyle masaya oturdu ve Kocaelispor ile Süper Lig mücadelesi verme kararı alındı. 
 
  "Yapacak daha çok şeyimiz var" 
  Başarılı oyuncu kulüple yapılan anlaşmayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. ‘Yola Devam’ sloganıyla paylaşım yapan Oğulcan Çağlayan, "Şanlı Kocaelispor formasıyla, hak ettiğimiz yerde, bu şehre layık olduğu mutlulukları yaşatmak için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Biz çok güzel bir aileyiz. Birlikte yapacak daha çok şeyimiz var. Her zaman sevgisini ve desteğini hissettiren taraftarlarımıza, başkanımız Recep Durul’a, hocamıza, teknik ekibimize ve yönetimimize teşekkürler. Yola devam" ifadelerine yer verdi.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’nın sporcuları madalya ve kupalara doymuyor Çayırova’nın sporcuları madalya ve kupalara...
Başkan Büyükgöz Minik Sporcuları Yalnız Bırakmadı Başkan Büyükgöz Minik Sporcuları Yalnız Bırakmadı
Adım Adım Baba-Çocuk Yürüyüşü Adım Adım Baba-Çocuk Yürüyüşü
Sekapark Yağlı Güreşleri dijitalde milyonlara ulaştı Sekapark Yağlı Güreşleri dijitalde milyonlara...
Off-Road Severler Gebze’de Buluştu! Off-Road Severler Gebze’de Buluştu!
Altın kemeri Büyükakın takdim etti Altın kemeri Büyükakın takdim etti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova’nın sporcuları madalya ve kupalara...
Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün sporcuları, katıldıkları her turnuvada adından söz ettirmeye...

Haberi Oku