banner1152
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yanan boya fabrikası bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangın bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipleri soğutma çalışması devam ederken, yanan fabrika havadan görüntülendi.

Yanan boya fabrikası bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü

09 Haziran 2025 Pazartesi 16:26

 Yangın, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi'ndeki 2 bin 400 metrekarelik boya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın bakımı sırasında yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine 95 personel ve 34 araç sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın bir saate kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Yanan fabrika havadan görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.







İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Akıllı duraklara periyodik bakım Akıllı duraklara periyodik bakım
Bayram tatili dönüşünde Kocaeli'de trafik akıcı seyrediyor Bayram tatili dönüşünde Kocaeli'de trafik akıcı...
Bariyerlere girip takla attı: 7 yaralı Bariyerlere girip takla attı: 7 yaralı
Bu bayramda gelenek bozulmadı: Kocaeli, 41. kez kucaklaştı Bu bayramda gelenek bozulmadı: Kocaeli, 41. kez kucaklaştı
Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı: Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı:...
Büyükşehir’den engelsiz kaldırımlar Büyükşehir’den engelsiz kaldırımlar
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Akıllı duraklara periyodik bakım
Kocaeli'de vatandaşların konforunu artırmak ve toplu ulaşımda kaliteyi yükseltmek amacıyla akıllı duraklarda...

Haberi Oku