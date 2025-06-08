Bayramlaşma halkasında Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve protokol üyeleri, alana gelen sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile 7’den 70’e tüm vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.
Bu bayramda gelenek bozulmadı: Kocaeli, 41. kez kucaklaştı
Kocaeli'de geleneksel hale gelen bayramlaşmanın 41'incisinde 7'den 70'e tüm vatandaşlar kucaklaştı.
Bayramlaşma halkasında Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve protokol üyeleri, alana gelen sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile 7’den 70’e tüm vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.