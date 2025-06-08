Bu bayramda gelenek bozulmadı: Kocaeli, 41. kez kucaklaştı



Bayramlaşma halkasında Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve protokol üyeleri, alana gelen sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile 7’den 70’e tüm vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma halkasında Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve protokol üyeleri, alana gelen sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile 7’den 70’e tüm vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen geleneksel kent bayramlaşmasının 41’incisi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi.