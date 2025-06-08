banner1152
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu bayramda gelenek bozulmadı: Kocaeli, 41. kez kucaklaştı

Kocaeli'de geleneksel hale gelen bayramlaşmanın 41'incisinde 7'den 70'e tüm vatandaşlar kucaklaştı.

Bu bayramda gelenek bozulmadı: Kocaeli, 41. kez kucaklaştı

08 Haziran 2025 Pazar 13:27

 Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen geleneksel kent bayramlaşmasının 41’incisi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılan bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajları verildi. 

 Bayramlaşma halkasında Vali İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve protokol üyeleri, alana gelen sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile 7’den 70’e tüm vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı: Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin akınına uğradı:...
Büyükşehir’den engelsiz kaldırımlar Büyükşehir’den engelsiz kaldırımlar
Başkan Çiftçi’den Kurban Bayramı mesajı Başkan Çiftçi’den Kurban Bayramı mesajı
Büyükakın: “Ağız tadı ile geçirdiğimiz bir bayram temenni ediyorum” Büyükakın: “Ağız tadı ile geçirdiğimiz bir...
Bayramda yalnız değilsiniz; Büyükşehir yanınızda Bayramda yalnız değilsiniz; Büyükşehir yanınızda
Başkan Büyükgöz Gebzelilerin bayramını tebrik etti Başkan Büyükgöz Gebzelilerin bayramını tebrik...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gölcük Tabiat Parkı tatilcilerin akınına...
Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler sabah saatlerinden itibaren, Bolu'nun doğa harikası Gölcük...

Haberi Oku