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EĞİTİM:
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Büyükşehir İtfaiyesi’nden KOÜ personeline eğitim

Olası yangın ve benzeri afetlere karşı 7/24 vatandaşın hizmetinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir İtfaiyesi'nden KOÜ personeline eğitim

03 Haziran 2025 Salı 11:11

 EĞİTİM İKİ AŞAMALI GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli İtfaiyesi, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde görev yapan personele yönelik seminer gerçekleştirdi. Büyükşehir İtfaiyesi İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM personelleri tarafından verilen eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi.

 

YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMASI

Eğitimin teorik bölümünde “Yanma ve Yangın”, “Yangın Sınıfları ve Türleri”, “Acil Durumda Doğru Hareket” tarzı başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler aktarıldı. Uygulamalı bölümde ise “Taşınabilir Yangın Söndürücü Kullanımı” ile başlangıç aşamasındaki akaryakıt yangınlarına müdahale çalışması yapıldı.

(Ömer İLGEÇ)

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