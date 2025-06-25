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Çayırova’da üst yapı çalışmaları devam ediyor

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki birçok noktada, üst yapı çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Çayırova'da üst yapı çalışmaları devam ediyor

25 Haziran 2025 Çarşamba 11:42

 Çayırovalı ilçe sakinlerinin ulaşım ve yaya konforunu artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında çalışma gerçekleştiriyor. Güzel havaları fırsat bilen Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt yama, kaldırım düzenleme ve yenileme, yeni yol açma çalışması ve parke bordür taşı döşeme işlemleri gerçekleştiriyor. Mevsim şartlarından dolayı bozulan yollarda asfalt yama yaparak hem sokak sakinlerinin hem de araç sürücülerinin konforunu yükselten Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan planlama doğrultusunda Emek ve İnönü Mahallelerinde asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor.

 

YENİ YOL AÇMA ÇALIŞMASI

Öte yandan Atatürk Mahallesi 369. Sokak’ta çevre düzenleme çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni kaldırım imalatı ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çayırovalı ilçe sakinlerinin ulaşım imkanlarını artırmak amacıyla da çalışmalarına devam eden ekipler, Akse Mahallesi’nde 455. Sokak’ta yeni yol açma çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca parke ve bordür taşından oluşan yollarda da bakımlarını sürdüren ekipler, Akse Mahallesi 473. Sokak’ta kilit taşı döşeme işlemini tamamladı. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, ilçe sakinlerinin konforunu artırmak amacıyla çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

(Erkan ERENLER)

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