Çayırova’da üst yapı çalışmaları devam ediyor

YENİ YOL AÇMA ÇALIŞMASI
Öte yandan Atatürk Mahallesi 369. Sokak’ta çevre düzenleme çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni kaldırım imalatı ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çayırovalı ilçe sakinlerinin ulaşım imkanlarını artırmak amacıyla da çalışmalarına devam eden ekipler, Akse Mahallesi’nde 455. Sokak’ta yeni yol açma çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca parke ve bordür taşından oluşan yollarda da bakımlarını sürdüren ekipler, Akse Mahallesi 473. Sokak’ta kilit taşı döşeme işlemini tamamladı. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan duyuruda, ilçe sakinlerinin konforunu artırmak amacıyla çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.
(Erkan ERENLER)