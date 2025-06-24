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KÜLTÜR VE SANAT:
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Çayırovalı minikler, geri dönüşümü eğlenerek öğrendi

Çayırova Belediyesi, düzenlediği tiyatro etkinliğiyle minik Çayırovalılara geri dönüşümün önemini anlattı. ‘Bir Geri Dönüşüm Macerası; Yeşil Karıncalar’ isimli çocuk tiyatrosuna katılım yoğun olurken, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza, küçük yaşlarda çevre sevgisi ve geri dönüşüm bilinci kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Çayırovalı minikler, geri dönüşümü eğlenerek öğrendi

24 Haziran 2025 Salı 12:40

 Çayırova’da geri dönüşümün önemi, tiyatro oyunuyla anlatıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bugün düzenlenen ‘Bir Geri Dönüşüm Macerası; Yeşil Karıncalar’ isimli çocuk tiyatrosuna katılım yoğun oldu. Çayırovalı miniklerin eğlenerek, geri dönüşümü öğrendiği tiyatro oyununa, kent protokolü de ilgi gösterdi. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, kent protokolü, çok sayıda Çayırovalı minik ve velilerinin ilgiyle takip ettiği oyunda, geri dönüşüm güzelce işlendi. Oyun öncesinde birbirinden eğlenceli etkinliklerle eğlenen minikler, Çayırova Belediyesi’nin mobil atık getirme merkezi ve eğitim aracıyla atığın geri dönüştürülme süreci hakkında bilgi sahibi oldu.

 

“ÇOCUKLAR SİZİ ÇOK SEVİYORUM”

Daha sonrasında fuaye alanında kendileri için bugüne özel hazırlanan kutu oyunlarıyla eğlenceli vakit geçiren Çayırovalı minikler, kendileri için hazırlanan sürpriz hediyelerle de mutlu bir gün geçirdi. Tiyatro oyunu öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; “Çocuklar, ben sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu ayın başında hep birlikte Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre haftasını kutladık. Bugün de bu konu hakkında daha bilinçlenmek adına bir dizi etkinlikle bir aradayız.

 

“ÇEVRE BİLİNCİNİ AŞILAMAK AMACINDAYIZ”

Çayırova’da sıfır atık projesi kapsamında birçok çalışma yaptık. Atıkların doğru bir şekilde toplanması ve tasnif edilmesi çerçevesinde ve eğitimler yapılması amacıyla bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Birçok türde atığı toplayarak, geri dönüşüm için uygun yerlere götürüyoruz. Çocuklarımızın daha güzel bir dünyada yaşaması için çevre bilincini aşılamak amacındayız.”

 

“GELECEK İÇİN HEP BİRLİKTE, EL ELE”

Başkan Çiftçi’nin ardından söz alan Kaymakam Önal, çevrenin önemine dikkat çektiği konuşmasında, daha yaşanılabilir bir dünya için geri dönüşüm konusunda bilinçli olmaları gerektiğini belirtti. Konuşmaların ardından, ‘Bir Geri Dönüşüm Macerası; Yeşil Karıncalar’ isimli çocuk tiyatrosu izleyicisiyle buluştu. İlgiyle izlenen tiyatronun ardından konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza, küçük yaşlarda çevre sevgisi ve geri dönüşüm bilinci kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın doğaya saygılı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi için bugün attığımız adımlar, yarınlarımızı aydınlatacak. Daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir Çayırova ve daha umut dolu bir gelecek için hep birlikte, el ele” ifadelerini kullandı.


(Ömer İLGEÇ)


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