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Büyükşehir’den emniyet personeline deprem eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, toplumun tüm kesimlerinde deprem bilincinin oluşması için eğitim programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda emniyet teşkilatına olası deprem durumlarında görev alacak personel için bireysel hazırlığı teşvik etmek ve müdahale kapasitesini güçlendirmek için eğitim verildi.

Büyükşehir'den emniyet personeline deprem eğitimi

24 Haziran 2025 Salı 09:54

 EMNİYET PERSONELİNE DEPREM BİLİNCİ EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem bilincini toplumun her kesimine yaymak amacıyla düzenlediği eğitim programlarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, emniyet teşkilatına olası deprem durumlarında görev alacak personel için bireysel hazırlığı teşvik etmek ve müdahale kapasitesini güçlendirmek için eğitimi verdi.  Büyükşehir tarafından deprem ile ilgili bilgi düzeyini arttırmak, afet risklerini azaltmak ve toplumun afete hazırlıklı hale gelmesini sağlamak amacıyla deprem hazırlık eğitimlerinin farklı hedef gruplarına sürdürülebilir olarak verilmesi hedefleniyor.

 

İLK MÜDAHALE ADIMLARI ANLATILDI

Programa katılım sağlayan emniyet personellerine bireysel deprem farkındalığı, deprem öncesi alınabilecek yapısal ve yapısal olmayan zarar azaltma önlemleri, ev ve iş yerlerinde güvenli yaşam alanları oluşturma, acil durum planı hazırlama ve deprem çantası oluşturma gibi konularda detaylı bilgiler sunuldu. Eğitim kapsamında katılımcılar simülasyon odasında gerçekçi senaryolar eşliğinde pratik deneyim kazanma fırsatı bulurken, deprem anında doğru davranış biçimleri ve deprem sonrası ilk müdahale adımları teorik anlatımlar ve uygulamalı etkinliklerle desteklendi.

 

EĞİTİM SONUNDA BELGELER TAKDİM EDİLDİ

Eğitim sonunda katılımcılara belgelerini İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay tarafından verildi. Eğitim sürecine gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Tümpalay, depremlere karşı hazırlıklı olmanın hem kurumsal hem de bireysel düzeyde büyük önem taşıdığını vurgulayarak, kurumlar arası iş birliğinin deprem yönetiminde kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Dört gün süren eğitim programına 307 emniyet personeli katılım sağladı.

(Ömer İLGEÇ)

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