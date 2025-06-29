Konservatuvar mezuniyet konseriyle alkış topladı

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 2024-2025 eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamladı. Güzel ve Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin sergilerinin ardından Müzik Bölümleri de yılsonu mezuniyet konserlerini gerçekleştirdi. Batı ve Halk Müziği Bölümlerinin İzmit ve Gebze’de gerçekleşen yılsonu konserleri alkış topladı.

YILSONU MEZUNİYET KONSERLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 2024-2025 eğitim öğretim dönemini tamamladı. Yeteneğin disiplinli çalışma ile buluşturulduğu Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda bu yıl da 7 sanat bölümünde ve 29 branşta eğitim verildi. Güzel ve Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin sergilerinin ardından Müzik Bölümleri de yılsonu mezuniyet konserlerini gerçekleştirdi. Yetenekleri ile göz dolduran konservatuvarlılar, kaliteli eğitimin anlamını bir kez daha gözler önüne serdi. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nın Müzik Bölümlerinden bu yıl 48 öğrenci başarılı ile mezun oldu.

İZMİT VE GEBZE’DE GERÇEKLEŞTİ

Batı ve Halk Müziği Bölümlerinin yılsonu konserlerine İzmit’te Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu, Gebze’de ise ilçedeki eğitim binası ev sahipliği yaptı. İlk konser, İzmit Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda Batı Müziği Bölümü tarafından gerçekleştirildi. Bu anlamlı günde öğrencileri aileleri ve eğitmenleri yalnız bırakmadı.

EĞİTMENLERİNİN GURUR DOLU BAKIŞLARIYLA

Söz konusu bölümün Çello, Keman, Piyano, Klasik Gitar, Bağlama, Elektro Gitar, Ses Eğitimi ve Klarnet branşlarında eğitim alan öğrencileri sırasıyla sahneye gelerek performanslarını sergiledi. Gurur dolu gözlerle öğrencilerini izleyen eğitmenler bazı performanslarda onlara eşlik etti. Çalıştıkları klasik eserleri disiplinli çalışma sonucunda başarı ile sergileyen konservatuvarlılar ise konukların alkışlarıyla karşılandı.

ORFF ORKESTRASI’NDAN YILSONU GÖSTERİSİ

Öte yandan yılsonu gösterilerinde Konservatuvar Orff Orkestrası da yer aldı. Elementer müzik ve hareket eğitiminde kullanılan Orff çalgılarını başarı ile kullanan orkestranın üyeleri melodik ve didaktik çalışmaların kendilerine sağladığı katkı beğeni gördü. Bilindiği gibi Orff-Schulwerk Yaklaşımı, bireyin sahip olduğu tüm ifade alanlarını sanatsal estetik çerçevesinde ele alarak, müzik ve hareket aracılığı ile çocukların içindeki sanatçıya ulaşmayı hedefliyor. Yerel yönetimler içinde bu önemli yaklaşımı sadece Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı uyguluyor. Oynayarak ve eğlenerek öğrenilen bilgilerin kalıcı olması öğrencilerin gelecekteki sanatsal duruşları açısından önem taşıyor.

GEBZE’DE GELECEĞİN SANATÇILARINDAN YILSONU KONSERİ

İzmit’in ardından, Müzik Bölümü’nün Gebze’deki binasında da yıl sonu konseri gerçekleştirildi. Öğrenciler başarılı sunumlarıyla geleceğin sanatçıları olduklarını kanıtladı. Bağlama, Piyano, K.Gitar ve Keman Branşı öğrencilerinin yer aldığı konserde veliler çocuklarının aldıkları eğitimi gönülden alkışladı.

MÜZİK BÖLÜMÜNDEN 48 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU

Öte yandan Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Müzik Bölümleri bu yıl da mezun vererek öğrencilerini uğurladı. Bölümün; Batı, Türk Sanat, Türk Halk ve Dini Musiki Branşlarından bu yıl toplam 48 kişi başarı ile mezun oldu. Mezun öğrenciler, müziğe başladıkları ve 3 ile 4 yıl boyunca eğitim gördükleri Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ile eğitmelerine emekleri için teşekkür etti.

EN BÜYÜK DESTEK BAŞKANIMIZ BÜYÜKAKIN’DAN

Konserlerin sonunda sahneye gelen Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Sorumlusu Hasan Giraycan Aytaç, sanat eğitimine verdiği destek nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Bu anlamlı destek sayesinde 7 sanat bölümü ve 29 branşta eğitim verdiklerini söyleyen Aytaç, “Bu son derece önemli bir rakam. Zira yerel yönetimler arasında neredeyse hiçbir Belediye Konservatuvarı’nda bu kadar branşta eğitim verilmiyor. Bu nedenle de Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Aytaç, Büyükşehir Belediyesi Konservautuvarı eğitmenlerine de teşekkür ederek, “Sizler bu kurumdan geleceğin sanatçılarının yetişmesine vesile oluyorsunuz. Verdiğiniz eğitimle onlara ışık tutuyorsunuz. İyi ki varsınız” diyerek çiçek takdim etti.



(Ömer İLGEÇ)