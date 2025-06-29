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Büyükşehir, yol ve altyapı çalışmalarını anlık takibe açtı

Kocaeli Büyükşehir, yol ve altyapı çalışmalarını anlık takip sistemiyle şeffaflaştırdı. Vatandaşlar, güncel bilgileri E-Kocaeli ve rehber.kocaeli.bel.tr adresinden kolayca takip edebiliyor.

Büyükşehir, yol ve altyapı çalışmalarını anlık takibe açtı

29 Haziran 2025 Pazar 09:38

 DETAYLI BİLGİYE KOLAYCA ULAŞILABİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde UKOME izni alan, devam eden ve planlanan yol yapım, bakım, onarım ile altyapı çalışmalarını vatandaşların anlık olarak takip edebileceği yenilikçi bir sistemi hizmete sundu. Vatandaşlar, güncel çalışmaları E-Kocaeli ve rehber.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden kolayca ulaşabiliyor.

 

ANLIK TAKİP İLE TRAFİK PLANLAMASI KOLAYLAŞIYOR

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen bu sistem sayesinde sürücüler ve yayalar günlük planlamalarını yaparken, yeni başlayacak ya da devam eden yol çalışmalarını da göz önünde bulundurabiliyor. Böylece alternatif güzergahlar belirleyerek zamandan tasarruf etmek mümkün hale geliyor.

 

YOL ÇALIŞMALARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRÜLEBİLİYOR

Sistemde, yol çalışmalarının tam konumu, başlangıç ve bitiş tarihleri, çalışmayı yürüten kurum ve çalışmanın içeriği gibi detaylı bilgiler harita üzerinde gösteriliyor. Vatandaşlar, istedikleri zaman güncel bilgileri takip ederek yol durumuna göre planlama yapabiliyor.

 

ONLİNE PLATFORMA ULAŞMAK ÇOK KOLAY

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların şehir içi ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önceden görerek daha rahat hareket etmelerini sağlamayı hedefliyor. Online platform hem masaüstü hem de mobil cihazlardan kolaylıkla erişilebilir durumda.

(Ömer İLGEÇ)

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