Çayırova’nın sporcuları madalya ve kupalara doymuyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı yatırımlarla beraber, ‘Spor Kenti’ olarak anılan Çayırova’da minik sporcuların başarısı alkış topluyor. Birçok branştan sporcunun elde ettiği kupalarla ulusal ve uluslararası yarışmalarda, adından söz ettiren Çayırova Belediyesi sporcuları, son olarak basketbol ve karate branşında da madalya ve kupalarına kavuştu. Bütün bir sezon boyunca U-10 ve U-11 kategorisinde mücadele eden minik kız basketbolcular, sezonu iki kupayla tamamladı. Kocaeli basketbol yerel liglerinde U-10 kızlar kategorisinde Kocaeli ikincisi olan minik kız basketbolcular alkış alırken, U-11 kategorisinde mücadele eden minik kız basketbolcular ise sezonu dördüncü olarak tamamladı.

KARATECİLERDEN 6 MADALYA

Dün, Gebze Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Anadolu Yıldızları Karate Kocaeli Şampiyonası’nda da Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün karatecileri damga vurdu. Turnuvada biri altın, biri gümüş ve dördü bronz olmak üzere 6 madalya birden elde eden karate sporcularının başarıları göz doldurdu. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Küçük yaşta büyük başarılar elde eden tüm sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten kutluyoruz” denildi.



(Erkan ERENLER)