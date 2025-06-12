Doğanın renkleri KO-MEK’le hayat buldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), sanatı doğayla buluşturan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Öğretim Görevlisi Dr. Meral Orhan’ın yürüttüğü “Doğal Boya Workshop” programı, katılımcılara hem teknik hem kültürel açıdan zengin bir doğal boyama deneyimi sundu.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE BOYAMA

Üç gün süren bu uygulamalı eğitim programı, Kocaeli’nin üç farklı KO-MEK kurs merkezinde gerçekleştirildi. Serdar, Yenikent ve Kuruçeşme Kurs Merkezi’nde düzenlenen atölyelerde, doğal boyama teknikleri kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, geleneksel yöntemlerle doğal kaynakları sanatsal üretim süreçlerine nasıl entegre edebileceklerini birebir uygulamalarla öğrenme fırsatı buldu.

GÖRSEL ŞÖLEN ORTAYA ÇIKTI

Eğitim kapsamında iki temel uygulama öne çıktı. İlk uygulamada doğal indigo ile yapılan boyama teknikleri işlendi. Shibori yöntemiyle katlama, bağlama ve dirençli boyama teknikleri kullanılarak kumaş yüzeylerinde desen oluşturuldu. Batik desenlerle zenginleştirilen bu çalışmalar, doğal indigonun sunduğu görsel çeşitliliği ortaya koydu.

ANADOLU’YA ÖZGÜ BİTKİSEL BOYALAR

İkinci uygulamada ise Anadolu’ya özgü yerli bitkisel boyar maddelerle gerçekleştirilen geleneksel kökboya çalışmaları yer aldı. Boyar maddelerin hazırlanması, kumaşla buluşması ve sabitleme süreci katılımcılarla uygulamalı olarak paylaşıldı. Bu süreçte çevreye duyarlı ve sağlığa zararsız doğal içerikler tercih edildi.

KÜLTÜREL MİRASA DİKKAT ÇEKİLDİ

Dr. Meral Orhan, atölye boyunca yalnızca doğal boyama tekniklerinin aktarımıyla yetinmeyip, bu tekniklerin kültürel mirasın korunması ve çevresel sürdürülebilirlik açısından taşıdığı öneme de dikkat çekti. Katılımcılar, doğaya saygılı üretim anlayışının sanatsal pratiklerle nasıl buluşabileceğini yerinde deneyimledi.

RENK CÜMBÜŞÜ GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

KO-MEK’in bu tür etkinliklerle hem geleneksel sanatları yaşatmayı hem de çevreye duyarlı üretim bilincini artırmayı hedeflediği bu workshop, katılımcılar tarafından büyük ilgi ve memnuniyetle karşılandı. Doğal Boya Workshop, geleneksel bilgiyle günümüz estetik anlayışını buluşturarak, sanatta sürdürülebilirliğe dair güçlü bir örnek sundu. Workshop sonunda kurumaya bırakılan bezlerin oluşturduğu renk cümbüşü görülmeye değerdi.