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Sekapark Yağlı Güreşleri dijitalde milyonlara ulaştı

Kocaeli’nde bu yıl 17’ncisi düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, sadece er meydanında değil, dijital mecralarda da büyük ilgiyle takip edildi. İki gün süren etkinlik boyunca, sosyal medya platformlarında yapılan canlı yayınlar ve paylaşımlar sayesinde milyonlarca kişiye ulaşıldı.

Sekapark Yağlı Güreşleri dijitalde milyonlara ulaştı

16 Haziran 2025 Pazartesi 15:09

 TOPLAMDA 2.6 MİLYON ERİŞİM VE GÖRÜNTÜLENME

Dijital medya performansı açısından oldukça başarılı geçen organizasyonda, toplam canlı yayın izlenme sayısı 169 bin olurken, erişim ve görüntülenme sayısı 2 milyon 600 bini aştı. Etkinlikle ilgili içerikler ise çok sayıda paylaşıldı.

 

INSTAGRAMDA 1.8 MİLYON ERİŞİM VE GÖRÜNTÜLENME

Instagram, etkinliğin geniş kitleye ulaştığı platformlardan biri oldu. Toplam 25 gönderi ve 78 hikâye ile yapılan paylaşımlar, 1 milyon 800 bin erişim ve görüntülenme rakamına ulaştı. Bu, organizasyonun sosyal medyaya yansımasını ortaya koyan en dikkat çekici sonuçlardan biri olarak öne çıktı.

 

FACEBOOK’TA 710 BİN ERİŞİM VE GÖRÜNTÜLENME

Facebook üzerinden ise iki gün boyunca toplam 8 saat süren canlı yayınlar yapıldı. Bu yayınlar 105 bin kişi tarafından izlenirken, Facebook üzerinden elde edilen toplam erişim ve görüntülenme sayısı 710 bin oldu.

 

X’TE 90 BİN ERİŞİM VE GÖRÜNTÜLENME

X (eski adıyla Twitter) platformunda ise üç farklı canlı yayın gerçekleştirilirken, bu yayınlar toplamda 27 bin kez izlendi. Platform genelindeki erişim ve görüntülenme sayısı ise 90 bine ulaştı.

 

YOUTUBE’DA 37 BİN İZLENME

YouTube kanalında yapılan iki canlı yayın ise toplamda 37 bin izlenme elde etti. Böylece organizasyonun dijital medya kanallarındaki etkisi her platformda hissedilir düzeyde oldu.

(Erkan ERENLER)

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