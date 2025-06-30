Başkan Çiftçi, geleceğin mühendislerine spor lisesini anlattı

Çayırova’nın eğitim ve spor altyapısına büyük katkılar sunacak, sadece Çayırovalı gençlerin değil tüm Türkiye’den öğrenciler için bir cazibe merkezi olacak Çayırova Spor Lisesi, geleceğin mühendislerini ağırladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve yapımına hızla devam edilen spor lisesi, 21 bin metrekare kapalı alana sahip ve 24 derslikten oluşuyor. Modern mimarisi ve projesiyle Çayırova’ya büyük bir değer katacak Spor Lisesi inşaatını Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevilay Demirkesen Çakır ve öğrencileri, Başkan Çiftçi ile birlikte gezdi. Hem mesleki deneyimlerini hem de proje hakkında öğrencilere konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şantiye alanında da çalışmalar hakkında geleceğin mühendislerine bilgiler verdi.

“SPOR ALANINDA ÖNEMLİ İŞLER YAPIYORUZ”

Öğrencilere ilk olarak proje hakkında bilgiler veren Başkan Çiftçi, “Çayırova’da belediye olarak birçok yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin bu yatırımları yerinde görmesi amacıyla geleceğe dair fikir edinmeniz ve mimar, mühendis arkadaşlarımızın sahada olan çalışmaların nasıl yürüdüğüne dair bilgi edinmesini önemsiyoruz. Çayırova Spor Lisesi serüvenimiz üç sene önce başladı. Çayırova’da spor alanında çok önemli işler yapıyoruz, bu alanda büyük işlere de imza attık.

“İLÇEMİZE PRESTİJ KATACAK BİR ÇALIŞMA”

20 bine yakın vatandaşımız sporla iç içe. Üç sene önce basketbol takımını kurduk ve Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele ediyor. İkinci kapalı spor salonunun inşaatı devam ediyor. Aynı anda 9 branştan antrenman yapılacak ve uluslararası basketbol müsabakalarına uygun bir basketbol sahası yer alacak. Geleceğin sporcularının yetişmesi anlamında meseleyi daha bilimsel bir zemine oturtmak amacıyla spor lisesi yapma düşüncesi ortaya çıktı. Spor Lisesi projemiz çok güzel ve ilçemize prestij katacak bir çalışma” dedi.

“KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kendi mesleki hayatından bilgilerle de öğrencilere deneyimlerini aktaran Başkan Çiftçi, daha sonrasında geleceğin mühendisleriyle birlikte şantiye alanını gezdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Sevilay Demirkesen Çakır hocamız ve değerli öğrencileriyle, eğitim ve spor vizyonumuzun simgesi, gençlerimize ilham verecek ve örnek teşkil edecek Spor Lisesi inşaatımızı gezdik. Teknik detayları paylaştık, deneyimlerimizi aktardık, mühendislik yolculuklarına katkı sunduk. Tecrübe ve bilgilerimizi gençlerle paylaşmaya, onların yolculuğuna katkı sunmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

“YATAY MİMARİNİN ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEĞİ”

Düzenlenen gezi hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Sevilay Demirkesen Çakır, “Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak buradayız. Bu güzel teknik gezi için başta Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizim burada olmamız çok güzel bir fırsat. Gördüğümüz kadarıyla da bu proje yatay mimarinin çok güzel bir örneği, burada muazzam bir proje görüyoruz. Öğrencilerimiz için de çok faydalı bir gezi oldu” ifadelerini kullandı.

“PROJE BENDE HEYECAN UYANDIRDI”

Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Üçüncü Sınıf öğrencisi Muhammet Bahattin Gülşen, ziyaret hakkında yaptığı açıklamada, “Bugün Çayırova Spor Lisesi inşaatını gezdik. İnşaat mühendisliği, teorik eğitim olarak pratik eğitimi de gösterir. Başkan bey bize inşaat alanında teknik çalışmaların nasıl yapıldığını gösterdi. Projeyi çok beğendim. Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da örnek olarak gösterilecek bir proje ve bende heyecan uyandırdı. Bu güzel gezi için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



(Erkan ERENLER)