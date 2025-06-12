Gönüllü kahramanlara moral ziyareti

Bölgedeki afet ve acil durumlara başarıyla müdahale eden Maşukiye Gönüllü İtfaiyecileri, özverileri ile takdir topluyor. Gönüllüler, profesyonel ekiplerin yükünü büyük ölçüde hafifletiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç ile İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, 9 aylık süreçte 45 olaya başarıyla müdahale eden Maşukiye Gönüllü İtfaiyecilerini ziyaret ederek hem onları tebrik etti hem de başarı diledi.

9 AYDA 45 OLAYA MÜDAHALE ETTİLER

Kartepe Maşukiye’de büyük bir özveri ile görev yapan gönüllü itfaiyeciler başarılı çalışmalara imza atıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç, İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu ve Gönüllü İtfaiyeciler Amiri Ali Özdemir ile birlikte Kartepe’nin Maşukiye Mahallesi’nde görev yapan gönüllü itfaiyecileri ziyaret etti. Ziyarette, gönüllü ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi alındı ve sahada yürüttükleri özverili hizmetlerden dolayı itfaiyecilere teşekkür edildi. Yaklaşık 9 aylık süreçte 45 olaya başarıyla müdahale eden Maşukiye Gönüllü İtfaiyecileri, yangın, kurtarma ve benzeri acil durumlara hızlı müdahaleleriyle takdir topladı.

EKİP, 16 GÖNÜLLÜ KİŞİDEN OLUŞUYOR

Maşukiye gönüllü itfaiyecileri; Maşukiye, Kuzuyayla, Derbent, Eşme, Acısu ve Suadiye bölgelerinde görev yapan 16 gönüllü kişiden oluşuyor. Yerel halkın güvenliği için gece gündüz demeden görev başında olan ekipler, bölgedeki afet ve acil durumlara ilk müdahaleyi sağlayarak profesyonel ekiplerin yükünü hafifletiyor. Yetkililer, gönüllülük esasına dayalı çalışan bu tür yapıların önemine dikkat çekerek, toplumun olası afetlere hazırlıklı olması adına gönüllü itfaiyeciliğin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor.