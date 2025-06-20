Büyükşehir’den teknik personele yazılım eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mühendislik ve planlama ekiplerine yönelik Autodesk yazılımlarının daha verimli kullanımını sağlamak amacıyla eğitim düzenledi. Alanında uzman isimlerin yer aldığı eğitime yoğun katılım sağlandı.

YÜKSEK KATILIM SAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teknik ekiplerinde çalışan personelin Autodesk yazılımlarını daha verimli kullanabilmesi amacıyla kapsamlı bir eğitim düzenledi. Teknoloji odaklı şehircilik anlayışıyla hayata geçirilen eğitim, belediyenin farklı birimlerinden geniş katılımla gerçekleşti.

TEKNİK PERSONEL BİR ARADA

Kültür ve Sosyal İşler, İtfaiye, Park ve Bahçeler, Yol Yapım ve Bakım, Bilgi İşlem ile Ulaşım Daireleri gibi çeşitli birimlerden teknik personelin yer aldığı eğitim, belediyenin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlamayı hedefledi. Sahadaki mühendislik ve planlama ekipleri, Autodesk yazılımlarının ileri düzey kullanımına dair kapsamlı bilgiler edinme fırsatı buldu.

UZMAN İSİMLER KATILDI

Eğitim programı, Autodesk Türkiye’den Medine Kılıç ve Hasan Bora Yavuz ile Autodesk Gold Partner teknik ekibinden Gökçen Ezgi Şen Eren ve Uğurcan Kaygusuz’un sunumlarıyla gerçekleştirildi. Teknik personelin yoğun ilgisiyle geçen etkinlik sonunda, katılımcılar hem bilgi düzeylerini artırdı hem de sahada kullanabilecekleri pratik yöntemlerle tanıştı.

AUTODESK NEDİR?

Autodesk, inşaat, mimarlık, mühendislik, üretim ve medya sektörlerinde kullanılan tasarım, modelleme ve proje yönetimi yazılımları geliştiren global bir teknoloji şirketidir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teknik altyapısını sürekli geliştirerek, bu eğitimle kamu projelerinde yazılımların etkin kullanımını personeline aktarmayı amaçladı.



(Ömer İLGEÇ)