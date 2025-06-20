Başkan Ömeroğlu’ndan Çocuklara Dopdolu Bir Yaz

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun talimatıyla çocuklara yönelik kapsamlı bir yaz okulu programını hayata geçiriyor. 2025 Yaz Okulu için başvurular 16 Haziran 2025 tarihinde başladı.

Çocukların yaz tatilini verimli, sağlıklı ve güvenli ortamlarda geçirmesini amaçlayan yaz okulu; spor, sanat ve değerler eğitimi gibi birçok farklı branşı kapsıyor. Başkan Ömeroğlu’nun öncülüğünde başlatılan proje hem çocukların gelişimine katkı sağlayacak hem de ailelerin içini rahatlatacak.

GENİŞ BRANŞ SEÇENEKLERİYLE EĞLENCE VE ÖĞRENME BİR ARADA

Yaz okulu kapsamında futbol, basketbol, voleybol, hentbol, cimnastik, yüzme, boks, kick boks, wushu-sanda gibi spor branşlarının yanı sıra; gitar, piyano, bağlama, solfej ve ses eğitimi gibi müzik dersleri verilecek. Ayrıca çocukların karakter gelişimini destekleyecek "Değerler Eğitimi" de önemli bir yer tutacak.

BAŞKAN ÖMEROĞLU: “EVLATLARIMIZ GELECEĞİMİZDİR”

Yaz okulu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Evlatlarımız bizim en kıymetli hazinemiz. Onların yaz tatillerini sadece oyunla değil, aynı zamanda kendilerini geliştirerek geçirmelerini arzu ediyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız yaz okulumuzla çocuklarımıza sporla, sanatla ve değerlerle yoğrulmuş bir ortam sunuyoruz. Geleceğe umutla bakan, özgüvenli bireyler yetiştirmek en büyük gayemizdir,” dedi.

Ailelere de çağrıda bulunan Başkan Ömeroğlu, “Tüm hemşehrilerimi bu fırsattan yararlanmaya ve çocuklarını belediyemizin yaz okuluna kaydettirmeye davet ediyorum. Gelin, birlikte güçlü bir gelecek inşa edelim,” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU NOKTALARI VE DETAYLAR

Başvurular; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çerkeşli Stadı, Tavşancıl Stadı, Tavşancıl Yüzme Havuzu, Dilovası Yüzme Havuzu, Dilovası Tuba Yakan Spor Salonu, Polisan Spor Salonu, Şehit Nihat Karadaş Stadı ve Emre Toprak Halı Sahası'na yapılabilecek.

Ayrıntılı bilgi için www.dilovasi.bel.tr adresi ziyaret edilebilir ya da 0262 754 8888 numaralı telefondan iletişime geçilebilir.



(Ömer İLGEÇ)