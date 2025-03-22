Tarımın can suyu Büyükşehir’den

Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla başlattığı “2025 Yılı İlkbahar Yem Bitkisi Tohumu ve Gübre Destek Projesi” çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum ve gübre desteği sağlıyor. Çiftçiler, proje kapsamında sunulan tohum ve gübre desteğine büyük ilgi gösteriyor.

ÇİFTÇİLER, DESTEKTEN ÇOK MENNUN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden olan, üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasının ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin hedeflendiği destek projeleri ile üreticilerin yüzü gülüyor. Mazot, tohum, gübre, sera ve meyve fidesi başta olmak üzere onlarca destek projesi yürüten Büyükşehir, çiftçilerin üretim süreçlerinde karşılaştığı zorlukların aşılmasına yardımcı oluyor.

1500 ÇİFTÇİYE TOHUM VE GÜBRE DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu ve gübre destekleme projesi kapsamında yaklaşık bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 700 ton 15-15-15 gübresi ile 70 ton (4500 paket) dane mısır ve silajlık mısır tohumu verilecek. Destekten yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya devam ediyor.

BAŞVURU MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Yem bitkisi tohumu ve gübre desteğini sevinçle karşılayan çiftçiler, başvuru merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor. Özellikle başvuruların ilk günlerinde, tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit ve Kandıra ilçesindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne (Valilik yanı, Real AVM otoparkında) ve Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasındaki Büyükşehir Çiftçi Başvuru Merkezine akın etti. Yoğunluk nedeniyle herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli önlemleri alan görevliler, üreticilerin taleplerini bekletmeden almak için yoğun mesai harcıyor. Gübre desteğinden sadece yem bitkisi tohumu alan üreticiler yararlanabilecek.

ÇİFTÇİLER DESTEKTEN MEMNUN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal üretimi desteklemek amacıyla başlattığı yem bitkisi tohumu ve gübre desteği üreticiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Çiftçiler, verilen desteklerin üretim süreçlerine önemli katkılar sunduğunu ve maliyetlerini hafiflettiğini belirtiyor. Çiftçiler, aynı zamanda bu desteklerin devamını beklediklerini ifade ediyorlar.

“TÜR DESTEKLER MALİYETLERİMİZİ HAFİFLETİYOR”

İzmit Bayraktar’da yaşayan Ayfer Sert, "Yıllardır çiftçilik yapıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinden yararlanmak için buradayım. Mısır tohumu ve gübre almak için talepte bulundum. Bu tür destekler bizim maliyetlerimizi hafifletiyor, çok büyük bir katkı sağlıyor. Böyle desteklerin devamını bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR ÇOK GÜZEL KATKILAR SAĞLIYOR”

İzmit Şahinler Köyü’nden Birol Ergin, “Yaklaşık 24 dönüm arazimde dane ve silajlık mısır, 16 dönümde ise yonca ekiyorum. Yüzde 50 hibeli tohum ve gübre desteğinden yararlanmak için kaydımı yaptırdım. Büyükşehir Belediyesi bu dönemde bize çok güzel katkılar sağlıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu destekler gerçekten çok önemli" ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEKLERİNDEN ÇOK MEMNUNUZ”

Kartepe Köseköy’den Mehmet Durmuş ise, “Suadiye’de 7,5 dönüm tarlam var. Mısır silajı ekiyorum ve hayvan yetiştiriyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerden çok memnunuz. Yıllardır bu desteklerden faydalanıyoruz. Allah razı olsun başkanımızdan. Bizim için çok değerli bir katkı” diye belirtti.

“EKONOMİK AÇIDAN BÜYÜK FAYDASI OLUYOR”

Kandıra’dan Gökhan İzgi de “Bize yapılan destekler çok faydalı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve özellikle Başkanımız Tahir Büyükakın’a çok teşekkür ediyorum. Ayıcık mısır tohumu desteği alıyorum ve bu mısırları hayvanlarımıza yem olarak veriyoruz. Silajlık mısır da hayvanlarımız için besi olarak çok faydalı. Bu desteklerinde çiftçiler olarak bize, ekonomik açıdan çok büyük faydası oluyor. Bu tür desteklerin devam etmesini umuyoruz” açıklamasını yaptı.

“ÇİFTÇİLER İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR”

Kandıra’dan bir başka üretici Hayati Karaman, "Tohum, gübre, mazot gibi desteklerden daha önce de yararlandık. Şimdi de yem bitkisi tohumu ve gübre almak için kaydımı yaptırıyorum. Çok memnunuz. Tahir Başkanımıza teşekkür ediyoruz, sağladığı destekler biz çiftçiler için büyük kolaylık sağlıyor” dedi.

“TAHİR BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yine Kandıra’da üretim yapan İsa Taşkın, "Mısır tohumu, gübre, mazot gibi desteklerle Kocaeli tarımına büyük katkılar sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi destek vermese, bazı çiftçi arkadaşlarımız üretim yapamayacak durumdalar. Tahir Büyükakın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Bu tür desteklerin devamını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ZOR ZAMANLARIMIZDA BİZE KOLAYLIK SAĞLIYOR”

Kandıralı diğer üretici Yılmaz Akman, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği tarımsal desteklerden çok memnunuz. Bu destekler çiftçiler için adeta can suyu oluyor. Zor zamanlarımızda bize kolaylık sağlıyor, bu nedenle çok minnettarız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve başkanımıza teşekkür ederiz” diyerek görüşlerini belirtti.



(Ömer İLGEÇ)