Dilovası’nda Dijital Dönüşüm: E-Ruhsat Sistemi Tanıtıldı

Dilovası Belediyesi, dijital belediyecilik alanında önemli bir adım daha atarak e-Ruhsat Sistemini kamuoyuna tanıttı. Dilovası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen lansman programına meslek odalarının temsilcileri, teknik uzmanlar, belediye yetkilileri katıldı

Tanıtım programında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren vatandaş odaklı, dijitalleşmeyi önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Başkan Ömeroğlu, "Bugün hem ilçemiz hem de belediyemiz adına önemli ve gurur verici bir adımı atıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi; çağın gereklerine uygun bir hizmet anlayışını hayata geçiriyoruz," dedi.

“SIRALAR TARİH OLUYOR, SÜREÇ ŞEFFAFLAŞIYOR”

Yeni sistemle birlikte vatandaşların belediyeye gelmeden, evrak taşıma derdi olmadan internet üzerinden ruhsat başvurusu yapabileceğini ifade eden Ömeroğlu, sürecin dijital ortamda takip edilebileceğini vurguladı. Eksik belgelerin anlık olarak görülebileceğini belirten Başkan, böylece zaman ve emek kaybının da önüne geçileceğini dile getirdi.

MÜHENDİS VE MİMARLAR İÇİN KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Yeni sistemin sadece vatandaşlara değil, sektör profesyonellerine de kolaylık sağladığını ifade eden Başkan Ömeroğlu, “Mimarlarımız, mühendislerimiz projelerini doğrudan dijital ortamda yükleyebilecek. Geri bildirim süreçleri hızlı ve kayıtlı olacak. Belediyemizin teknik ekipleriyle doğrudan dijital yolla iletişim kurulabilecek,” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE DOSTU BELEDİYECİLİK VURGUSU

Kâğıt kullanımını azaltarak çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışını da benimsediklerini belirten Ömeroğlu, “Doğayı koruyor, sürdürülebilir kamu hizmetini önemsiyoruz. Bu sistem aynı zamanda çevremize olan sorumluluğumuzu da yansıtıyor,” dedi.

“BU SADECE BAŞLANGIÇ”