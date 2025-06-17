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Dilovası Belediyesi Yeni Araçlarını Tanıttı

Dilovası Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve ilçeye daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla bünyesine kattığı yeni araçların tanıtımını törenle gerçekleştirdi.

Dilovası Belediyesi Yeni Araçlarını Tanıttı

17 Haziran 2025 Salı 14:57

 11 YENİ ARAÇ HİZMETE GİRDİ
Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun göreve gelmesinin ardından yapılan yatırımlarla belediye filosuna 5 kamyon, 2 kamyonet ve 4 binek araç olmak üzere toplam 11 yeni araç kazandırıldı. Araç tanıtımı, Dilovası Belediyesi’ne ait Tavşancıl Garajı’nda düzenlenen törenle yapıldı.
GENİŞ KATILIMLI TÖREN
Tanıtım törenine; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Serhat Canbaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, İYİ Parti İlçe Başkanı Güray Kondu, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.
ÖMEROĞLU: ARAÇLAR BELEDİYE BÜTÇESİNE YÜK OLMADI
Törende konuşan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, araçların belediyenin öz kaynaklarıyla değil, farklı destek ve iş birlikleriyle temin edildiğini belirterek, “Yeni araçlarımız sayesinde ilçemizin her noktasına daha hızlı ulaşacağız. Bu yatırımların belediyemizin bütçesine yük oluşturmadan yapılmış olması bizim için ayrıca önemli” dedi.

KUBİLAY: ARAÇLAR HİZMET KALİTESİNİ ARTIRACAK
Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, “Yeni araçların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkanımız ve ekibi ilçemizde önemli projelere imza atıyor. Bu araçların da hizmet kalitesine katkı sunacağına inanıyorum. Destek sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
KURBAN KESİLDİ, ŞEHİR TURU DÜZENLENDİ
Konuşmaların ardından araçların kurdelesi kesildi. Protokol üyelerinin katılımıyla kurban kesimi yapıldı. Tanıtım programı, yeni araçların şehir turuyla sona erdi.
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