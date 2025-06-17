GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş'ın Acı Günü

Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Ahmet Aslantaş’ın vefat haberi, başta ailesi olmak üzere iş dünyasında da derin bir üzüntüye neden oldu

Ahmet Aslantaş’ın vefatı, Gebze ve Kocaeli iş camiasında büyük yankı uyandırırken, birçok iş insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi Aslantaş ailesine taziye mesajları iletti.

Cenaze bugün öğle namazına müteakip Gebze Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası defin için Elazığ'a hareket edecek.

Gebzegazetesi.com ailesi olarak Aslantaş ailesine sabırlar dileriz.