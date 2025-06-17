GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş'ın Acı Günü
Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş’ın babası Ahmet Aslantaş, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Ahmet Aslantaş’ın vefatı, Gebze ve Kocaeli iş camiasında büyük yankı uyandırırken, birçok iş insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi Aslantaş ailesine taziye mesajları iletti.
Cenaze bugün öğle namazına müteakip Gebze Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası defin için Elazığ'a hareket edecek.
Gebzegazetesi.com ailesi olarak Aslantaş ailesine sabırlar dileriz.