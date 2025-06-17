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GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş'ın Acı Günü

Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş’ın babası Ahmet Aslantaş, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş'ın Acı Günü

17 Haziran 2025 Salı 14:53

Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Ahmet Aslantaş’ın vefat haberi, başta ailesi olmak üzere iş dünyasında da derin bir üzüntüye neden oldu

Ahmet Aslantaş’ın vefatı, Gebze ve Kocaeli iş camiasında büyük yankı uyandırırken, birçok iş insanı ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi Aslantaş ailesine taziye mesajları iletti.

Cenaze bugün öğle namazına müteakip Gebze  Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası defin için Elazığ'a hareket edecek.

Gebzegazetesi.com ailesi olarak Aslantaş ailesine sabırlar dileriz.
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