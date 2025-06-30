Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası’nda Nefesler Kesildi

Toplamda 250 profesyonel dağ bisikleti sporcusunun katıldığı yarışta, zorlu parkurlar, teknik virajlar ve dik yokuşlar sporcuları sınarken, izleyiciler de doğayla iç içe heyecanlı bir yarış deneyimi yaşadı. Gebze Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, spor turizmi açısından bölgeye önemli bir katkı sunarken, Beylikdağı'nın eşsiz doğası da bu büyük etkinliğe renk kattı. Uluslararası bisiklet camiasının ilgiyle takip ettiği yarışta, hem Türkiye’yi temsil eden milli sporcular hem de Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen bisikletçiler kıyasıya mücadele etti.

Beylikdağı’nda düzenlenen yarışa Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, belediye meclis üyeleri ve sporseverler katıldı.

GEBZE HER SPOR DALINDA TEMSİL EDİLİR OLDU

Kupa töreninde selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Biz Gebze Belediyesi olarak sporu çeşitlendirmeye her anlamda destek vermeye devam edeceğiz. Gebze Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde Gebze her spor dalında temsil edilir bir hale geldi. Ben bu organizasyonda emeği geçen bizimle işbirliği yapan federasyona ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En önemlisi de bu organizasyona katılan ve bizleri yalnız bırakmayan sporcularımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

SPORCULARA BAŞARILAR DİLEDİLER

Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba konuşmasında, “ Bu etkinlik Gebze Belediyemizin yaptığı çok kıymetli işlerden biri. Geçen senede katıldığım bu organizasyon uluslararası düzeyde gerçekleştiriliyor. Ve bu organizasyonlar her seferinde birbirinden daha güzel ve başarılı oluyor. Ben bu anlamda kıymetli belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ederken bütün sporcularımıza da başarılar diliyorum” dedi. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit konuşmasında, “Bu gün sporun farklı bir alanında beraberiz. Belediye başkanımız tüm spor dallarında o kadar çok faaliyet düzenliyor ki takip etmekte zorlanıyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarken kazadan uzak güzel bir yarış olmasını temenni ediyor ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.





DERECEYE GİREN SPORCULAR

Nefes kesen mücadeleler sonucunda dereceye giren sporculara kuplarını protokol üyeleri takdim etti. Dereceye giren sporcular, Elit Kadınlarda birinci Azize Bekar ikinci Sevim Gerçek, üçüncü Ekin Ereke, Elit Erkeklerde Birinci Samet Bulut, ikinci Emre Yavuz, üçüncü Zeki Kaygısız, Genç Erkeklerde birinci Çınar Serdaroğlu, ikinci Samet Baştatar, üçüncü Mustafa Demir, Genç Kadınlarda birinci Emine Irmak sezer, ikinci Duygu Sezer, üçüncü Damla Eser, U11 erkeklerde birinci Zakaria Fayed, ikinci Yuşa Kerim Kaba, üçüncü Ahmet Bora Turan, U11 kadınlarda birinci Derin Demirrural, ikinci Peri Ela Ertörün, üçüncü Melisa Ateş, U13 Erkeklerde birinci Alphan Taou Aktaş, ikinci Oğulcan Duruşkan, üçüncü Mehmet Emin Yeğin, U13 Kadınlarda birinci Hilal Kaymaz, ikinci Hayrunisa Bozkurt, üçüncü Miray Akçan, U15 Erkeklerde birinci Fahrettin Yücetaş, ikinci Fuat Görmen, üçüncü Alperen Yanık, U15 Kadınlarda birinci Hilal Ece Keskin, ikinci Eylül Karaselek, üçüncü Nuray Evcil U17 Erkeklerde birinci Muhammet Mustafa Sandık, ikinci Veli Sarı, üçüncü Emin Talha Karataş, U17 Kadınlarda birinci Hilal Okumuş, ikinci Tuana Baylan, üçüncü Beyzanur Çemç oldu.





(Erkan ERENLER)