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EĞİTİM:
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Büyükşehir’den büyüklerimize eğitim kampı

Büyükşehir Belediyesi, “Hayatın İçindeyim Projesi” kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara bilinçlendirme seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde tatil ile eğitimi birleştiren Büyükşehir, 180 katılımcıya tatil yapma ve çeşitli eğitimlerle bilinçlendirme imkânı sundu.

Büyükşehir'den büyüklerimize eğitim kampı

04 Haziran 2025 Çarşamba 09:49

 DOLANDIRICILIĞA KARŞI BİLİÇLENDİRİLDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Toplumsal Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen eğitim, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Dolandırıcılardan korunmanın yollarını detaylı olarak anlatan polisler, dijital dolandırıcılığın son yıllarda artış gösterdiğini belirterek, bu konuda da vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Bilinmeyen numaralardan gelen aramalara, kendisini polis ya da savcı olarak tanıtıp para isteyenlere ve dijital ortamlarda karşılarına çıkan linklere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan polisler katılımcıları bilinçlendirdi.

 

KAMPTA ÖNEMLİ BİLGİLER VERİLDİ

Kent genelinde aktif yaşlanmayı amaç haline getiren Büyükşehir Belediyesi, eğitim kampında da sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaş alma konularına yer verdi. Kocaeli sınırlarında yaşayan 180 katılımcı ile gerçekleşen eğitimde; kronik hastalıklar, korunma yolları, hastalıklarda doğru beslenme yöntemleri gibi bilgiler verildi. 60 yaş üstüne verilen eğitimde ise yaş almaya bağlı vücudun yapı işlevlerinde oluşan değişiklikler ve olası önlemlere dikkat çekildi. Eğitim sonunda karşılıklı soru-cevap ile bireysel sorunlara yer verildi.

 

“BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR EDERİZ”

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, düzenlediği programla kentin büyüklerine dolu dolu bir tatil deneyimi yaşattı. 2 gün konaklamalı geçen programda eğitici seminerler büyük fayda sağladı. 50 yıldır Tütünçiftlik’te ikamet eden 80 yaşındaki Cevriye Kılıç, katıldığı Balyanoz Kampı için, “Burada çok güzel hizmet gördük. Arkadaşlarımızla sahilde yürüdük, bahçede vakit geçirdik. Büyükşehir Belediyesi’nden Allah razı olsun. Bizleri buraya getirdi. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

(Erkan ERENLER)

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