Büyükşehir İtfaiyesi’nden AKUT’a eğitim desteği

TEORİNİN GÜCÜ, UYGULAMANIN MÜKEMMELLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından organize edilen eğitim programı, teori ve pratik uygulamaların kusursuz bir uyum içinde yürütüldüğü iki aşamalı bir süreç olarak tasarlandı. İki gün süren eğitimde AKUT gönüllülerine trafik kazaları ile ilgili pek çok konu detaylı olarak anlatıldı.

ETKİN MÜDAHELE KABİLİYETLERİ TESCİLLENDİ

Eğitim boyunca trafik kazalarında hayat kurtarıcı müdahaleler ve kurtarma teknikleri en ince ayrıntısına kadar aktarıldı. Katılımcılar, hem bilgi dağarcıklarını genişletirken hem de pratik sahada edindikleri deneyimlerle kendilerini bir adım daha ileriye taşıdı. AKUT gönüllüleri, verilen tüm eğitimleri başarıyla tamamlayarak, olası acil durumlarda etkin müdahale edebilme kabiliyetlerini bir kez daha tescillemiş oldu.



(Erkan ERENLER)