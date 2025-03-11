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GEBZE TİCARET ODASI, ROMANYA İLE YENİ BİR TİCARET HAMLESİ İÇİN ADIM ATIYOR

Gebze Ticaret Odası (GTO), yaptığı çalışmalarla dikkat çekmeye devam ediyor. GTO üyelerinin yeni pazarlara açılması adına yürütülen girişimlerine bir yenisini daha hayata geçiyor.

GEBZE TİCARET ODASI, ROMANYA İLE YENİ BİR TİCARET HAMLESİ İÇİN ADIM ATIYOR

11 Mart 2025 Salı 10:32

           Bu kapsamda, Romanya - Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Özgür Alp, ÖZALP Grup Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Can, Kayra Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dilek Bahadır ve Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi Gökmen Deli ile bir araya gelen Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, önümüzdeki dönemde yapılacak projeler üzerine fikir alışverişinde bulundu.

 

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Aslantaş, şunları söyledi: “Üyelerimizin mevcut pazarlarını genişletmeleri ve yeni pazarlara girmeleri noktasındaki çalışmalarımızı sürdürebilir hale getirme noktasındaki gayretlerimiz devam etmekte. Bugün, Avrupa Birliği’nin en genç üyeleri arasında yer alan ve ülkemiz için tarihi bir öneme sahip olan Romanya ile ticari ilişkileri geliştirme noktasında bir araya geldik. Özellikle, bölgenin öncelikli ihtiyaçları arasında yer alan yol, hastane, demiryolu, yazılım ve inşaat sektörlerinde iş yapacak Türk firmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca taleplerin belirlenmesi ve bunların en kısa sürede üyelerimizle paylaşılması konusunda mutabık kaldık. Yakın zamanda atacağımız adımlarla bölgede yaşanacak hareketliliğin, üyelerimizin yararına olacağına inanmaktayız.”

 

Romanya - Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Alp de ziyaretle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Gebze bölgesinin önemini ve Gebze Ticaret Odası’nın potansiyel çalışmalarını yakından takip etmekteyiz. Romanya, Avrupa Birliği’nin en genç üyeleri arasında yer almakta ve yoğun bir gelişim süreci içerisindedir. Tüm bu gelişmeler ışığında, Gebze Ticaret Odası ile ortaklaşa gerçekleştireceğimiz projelerin verimli olacağına inanıyoruz.” Bu girişim, Gebze Ticaret Odası'nın Balkanlar'daki ticari ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

(Ömer İLGEÇ)

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