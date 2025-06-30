Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası sona erdi

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası tamamlanırken, dereceye giren ülkeler ve madalya alan sporcular da belli oldu.