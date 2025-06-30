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Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası sona erdi

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası tamamlanırken, dereceye giren ülkeler ve madalya alan sporcular da belli oldu.

Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası sona erdi

30 Haziran 2025 Pazartesi 10:06

 Kocaeli’nde 26-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası sona erdi. Turnuvanın son gününde serbest stilde yapılan final müsabakaları ile tamamlandı. Genel klasmanda dereceye giren ülkeler şu şekilde sıralandı: 
 
  Serbest Stil 
  1. Türkiye-175 puan 
  2. Kazakistan-132 puan 
  3. Bulgaristan-104 puan 
 
  Müsabakaların son gününde serbest stilde 5’er sıklette madalya kazanan sporcular şöyle: 
  Serbest Stil 
  61 kilo 
  1. Emrah Ormanoğlu - Türkiye 
  2. Udit Udit - Hindistan 
  3. Sardor Ruzimov - Özbekistan 
  4. Recep Topal - Türkiye 
 
  70 kilo 
  1. Haydar Yavuz - Türkiye 
  2. Nachyn Kuular - Kazakistan 
  3. Umut Erdoğan - Türkiye 
  4. Vishal Kaliramana - Hindistan 
 
  79 kilo 
  1. Magomet Evloev - Tacikistan 
  2. Ramazan Sarı - Türkiye 
  3. İbrahim Metehan Yaprak - Türkiye 
  4. Dzhabrail Gadzhiev - Azerbaycan 
 
  92 kilo 
  1. Ahmed Sultanovich Bataev - Bulgaristan 
  2. Alperen Tokgöz - Türkiye 
  3. Emirhan Kılıç - Türkiye 
  4. Deepak Punia - Hindistan 
 
  125 kilo 
  1. Mohsen Mansour Siyar - Almanya 
  2. Alisher Yergali - Kazakistan 
  3. Georgi Lyubomirov Ivanov - Bulgaristan 
  4. Hakan Büyükçıngıl - Türkiye 


İHA
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